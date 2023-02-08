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燃料車改電動車 2000元補助不夠力

編譯胡立宗╱綜合報導
對於還想開著經典車款出門的車主來說，加州改裝電動車的補助似乎偏低。（KTLA）
對於還想開著經典車款出門的車主來說，加州改裝電動車的補助似乎偏低。（KTLA）

加州議會的Senate Bill 301 建議提供每年200萬元的經費給燃料車改裝電動車計畫（Zero-Emission Aftermarket Conversion Project， ZACP），以期增加加州溫室氣體排放量的減少速度。不過，一般正常的改車費用約在3萬元以上，2000元且須行駛100哩以上才可以領，對於將骨董車主來說吸引力恐怕不高。

SB 301案獲得改裝車協會Specialty Equipment Market Association（SEMA）的大力支持，他們每年在拉斯維加斯的車展秀都會吸引大批改車族，而且SEMA指出，近年來改車的趨勢已經開始轉向，電動引擎的需求越來越高，未來可能成為改裝市場的新主力，因此SB 301既能維護加州的汽車文化，又能讓經典車款環保出行。

不過，SB 301的一大現實難題是，汽油車改裝電動車的費用，目前仍在每輛3萬元左右，2000元的補助在電動改裝費用還降不下來的階段，吸引力恐怕不大。目前已知的最低改裝費是YouTuber Rich Benoit自己DIY改裝的Mini Cooper，雖然金錢成本只要3000元，但是他幾乎全都自己來，而且很多地方不是一般人做的來的。

法國公司Transition One的量產改裝費用據稱可以降到5500元，不過美國市場還降不下來。同時，KTLA電視台的報導指出，雖然加州在限用燃料車的立法速度上很快，包括2026年的電動車銷售比例要達到35%，2035年全面禁止燃油車，但此同時，大量既存的燃油車還在行駛，除非改裝或換車，不然它們還是會持續增加溫室氣體。

加州 電動車 汽車

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