洛城新語 ╱電影「流浪地球2」裡的犧牲

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農曆春節期間，在中國收穫32億票房的華語科幻電影 「流浪地球2」登陸北美各地影院。雖說拯救末日地球的科幻片並不罕見，但美國觀眾卻似乎還不太習慣把「拯救世界」的重任交由中國完成。

有美國觀眾質疑，此片是某種意識形態的宣傳片。其中爭議最大一處情節是：當全球聯合太空 部隊面臨一項有去無回的犧牲式爆破任務時，中國宇航部隊的長官主動要求，包括自己在內的50歲以上的宇航員執行該任務，拒絕讓年輕隊員犧牲。這被不少人認為是一種強制犧牲，是集體主義對個人意志的抹殺。

有人反駁，這才是最高效的選擇。末日降臨，當人類不得不做出犧牲時，犧牲年齡更大的宇航員可以使傷害減至最輕；而年輕的宇航員可以在日後發揮更大、更長遠的作用，這樣人類文明才能夠更好地延續。

甚至還有人認為，在宇宙尺度下的巨大災難面前，崇尚集體主義的社會體制才能發揮更強的作用。當一個社會將公共利益列為優先時，就會擁有更強的建制力量，也可以更高效地解決問題，實現遠大的集體目標。

這聽上去似乎很有道理，特別是在需要有人犧牲的末日災難場景裡。

然而，如果是這樣一種功利的集體主義價值觀主導人類歷史的話，會不會壓根就不會出現太空飛船，也沒有拯救地球這一說，甚至連面臨這樣抉擇的機會都沒有。推動人類文明發展的從來都不是「高效」，也不是「最划算的選擇」；而是個體的創造力，是哥白尼腦中的日心說，是牛頓口中的地心引力。

如果個人利益會因成全集體利益被強制犧牲，如果少數人可以為多數人犧牲，如果個人不再是自己命運的主導者，那麼，個人的自由必然會受到限制，個人的創造力也可能很難再真正充分發揮作用。往往在鼓勵個體自由和尊重個人選擇的環境裡，創造力和創新精神更容易被激發，創新者們知道自我的努力和創造不會被集體吞噬，可以「直接」獲得反饋與回報。此外，在集體主義性決策經常掌握著「話語權」的時候，尤其在某些關鍵時刻，創新或革新的想法並不是一直都會「受歡迎」，因為它們的存在顯然會威脅秩序和集體性的穩定。

當然，這絕不意味著人類的發展不需要犧牲，在人類發展的歷史中，許多偉大的成就都是通過犧牲實現的，犧牲是為了追求更高的目標或價值。犧牲值得尊重，但犧牲最好是自願的。