中駐洛總領事郭少春履新 首站訪聖地牙哥

元宵節當天，郭少春總領事等應邀出席聖地牙哥動物園農曆新年慶祝啟動儀式。（洛杉磯總領館提供）

中國駐洛杉磯第12任總領事郭少春偕夫人王薇在中國農曆新年期間抵達洛杉磯履新，元宵節 首站訪問聖地牙哥。

郭少春總領事希望同領區各界共同努力，不斷推進領區各地同中國的友好交流和務實合作，為推動中美關係健康穩定發展做出積極貢獻。他表示，總領館將一如既往實踐行外交為民理念，為廣大僑胞、留學生和中資機構提供更好服務，全力維護中國公民和機構合法權益。

元宵節當天，郭少春應邀出席聖地牙哥動物園 舉辦的農曆新年慶祝啟動儀式。聖地亞哥動物園野生動植物聯盟總裁兼首席執行官潘禮邦（Paul Baribault）主持當天活動，總領館副總領事施遠強、李春林、文化參贊王太鈺、政治新聞處主任韓江濤等陪同訪問。

郭少春對農曆春節除夕蒙特利公園市華人 社區發生嚴重槍擊事件表示震驚和痛惜，向包括中國公民在內的遇難者及其家屬致以深切哀悼和誠摯慰問。他相信華人社區一定能盡快走出困難時期，並提議為遇難者默哀。

郭少春表示，雖然抵達僅幾天時間，但已深深感受到當地政府、民眾和廣大華僑華人的熱情和友好。他說，春節是中國傳統文化裡最隆重的節日，去年9月，加州在全美率先將春節正式列為法定節日，這是對當地華僑華人為促進加州經濟社會發展、和文化多樣性所作貢獻的高度認可。聖地亞哥動物園舉辦中國農曆春節慶祝活動，成為雙方加深了解、拓展合作的成功實踐。

潘禮邦感謝郭少春出席啟動儀式，表示聖地亞哥動物園同中國開展大熊貓保護研究合作已逾30年，雙方合作植根於夥伴關係與友好情誼。舉辦農曆新年活動旨在展現雙方致力於交流合作、增進美國民眾對中國文化的了解。動物園期待繼續同中國加強野生動植物保護合作，促進美中兩國人民友誼。

郭少春和潘禮邦各自在紅色許願絲帶上寫下祝福語，掛在碩果累累的許願樹上，表達對中美關係、兩國人民友誼的美好願望。兩人還向園內遊客派發春節紅包，贈送兔年玩偶，送上元宵節祝福。活動現場充滿中國文化元素，當地民眾踴躍參加，氣氛友好熱烈。