UCLA校園不安寧 3名學生險在校內停車場遭擄 嫌稱有槍

洛杉磯加大兩起案件都發生在學校停車場附近。（KTLA）

洛杉磯加州大學 (UCLA) 2月5日（周日）發生系列案件，一名男子在校園內試圖搶劫、綁架學生，並稱自己有槍。據悉，三名被害人都是在校學生，所幸案發時他們都能擺脫嫌犯安全離開現場，案件仍在進一步調查中。

根據洛加大校園警察 陳述，周末接連發生兩起惡性案件，三名在校學生先後被一名嫌疑男子糾纏，對方試圖搶劫，其中一起案件已被警方認定為綁架未遂。案發地址分別位於 Gayley Avenue 700 街區、Charles E. Young Drive North 300 街區，兩起案發時間相距約兩小時。

第一起案件發生在5日下午4時30分左右，一名男子在學校的1號停車場附近接近一名受害者。據稱，這名嫌犯握著受害人的手不肯鬆開，並要求女學生給他錢，同時還試圖帶她去另一個地方。嫌疑男在實施犯罪的過程中聲稱自己有槍，但被害人表示沒有看到武器。

第二起案件發生在同日下午6時45分左右，一名體貌特徵相似的嫌疑男在7號停車場附近接近另外兩名學生。校園警察指出，嫌犯有類似犯罪行為，但沒有詳細說明案發細節，在第二起案件中，一名受害者的手被劃傷。