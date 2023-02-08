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內陸學生遭圍毆「倒地狂被踩頭」 母怒：學校無人介入

記者啟鉻／河濱報導
被圍攻學生臉部多處受傷。（KTLA）
被圍攻學生臉部多處受傷。（KTLA）

據KTLA報導，在內陸河濱縣赫汝帕市（Jurupa Valley）一所高中附近的青少年群毆視頻近日披露，一名學生遭三名青少年圍攻毆打，場面殘忍。受害者家長呼籲學區和警方採取行動。

視頻顯示，一名男生被幾名青少年殘酷毆打，受害人蜷縮在地上無任何還手之力。被打學生的媽媽帕妍（Martha Payan）對記者說「兒子倒在地上，那些圍攻者還用腳踩他的頭。有些學生試圖將行凶者拉開，但遭到威脅，其中一名圍攻者還企圖用刀威脅。」這位母親還表示，2月1日上班時接到電話，說她的14歲兒子被人毆打，她的兒子是當地一所名為「愛國者高中」（Patriot High School）新生。

從視頻可以看到，有三名圍攻者幾乎同時踢打受害者。帕妍說「兒子當時很無助，令人感到心碎！」，「沒有任何人來幫助解圍，兒子倒在地上任他們踩踏。」據稱，圍毆事件發生在學校放學後。

帕妍並表示，她知道那些人為什麼毆打她的兒子。他們曾在社交媒體上因為一名女孩發出過威脅。帕妍感到憤怒的是，在事件發生時沒有學校工作人員或其他管理者介入。

KTLA收到來自河濱縣警局的一份聲明說，「該事件在學校放學後發生，當時校區沒有管理人員在場。事件正在調查中。」

內陸河濱縣一所高中附近發生圍毆事件。（KTLA）
內陸河濱縣一所高中附近發生圍毆事件。（KTLA）

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