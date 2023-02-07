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台設計師蕭青陽父女獲葛萊美唱片包裝獎 蔡英文電賀

洛杉磯訊
設計師蕭青陽（中）、蕭君恬（左一）獲獎後，由駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀（右一）代頒台灣總統、副總統賀電。（台灣書院提供）
設計師蕭青陽（中）、蕭君恬（左一）獲獎後，由駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀（右一）代頒台灣總統、副總統賀電。（台灣書院提供）

第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）5日在加州洛杉磯頒獎，台灣設計師蕭青陽、蕭君恬父女以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得最佳唱片包裝設計獎，是台灣藝術家團隊連續兩年獲得此項殊榮。中華民國總統蔡英文，與副總統賴清德獲知得獎訊息，即指派駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀代為致贈賀電。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀（右五）、副處長張正育（右三）及與設計師蕭青陽（右六...
駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀（右五）、副處長張正育（右三）及與設計師蕭青陽（右六）、蕭君恬（右七）、其家屬及設計團隊一同舉起獲獎專輯合影。（台灣書院提供）

這是蕭青陽第七次入圍「最佳唱片包裝獎」，是該獎項史上入圍最多次的紀錄保持者，本次獲獎作品「Beginningless Beginning」是首度與女兒蕭君恬攜手為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯。作品以台灣淡蘭古道沿途不同時刻的溪水聲、山谷與蟲鳴鳥叫聲，搭配3000年前東方古樂器演奏古曲錄製而成，希望讓世界聽到台灣獨特的古道與古樂創意結合；封面設計以布袋戲偶的外型出發，用一張紙裁切出一層又一層，蘊含蛇腹老相機的概念，彷彿記錄著百年古道中先祖所走的路、聽的曲。

設計團隊希望透過葛萊美的國際舞台，讓世界各地的音樂人知道台灣有豐富美麗的歷史文化，將「祖先走的路」傳遞給全世界。蕭青陽表示，這張專輯呈現的是傳承，他能與女兒在這項作品一同獲獎，格外具有意義。

本屆葛萊美獎除蕭青陽及蕭君恬作品外，由設計師WHOSMiNG(劉名晏)操刀設計的歌手Fann芳怡「Telos桃樂市」專輯亦同時入圍該獎項。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀表示，葛萊美獎是世界流行音樂的殿堂，台灣作品已經連續兩年獲得最佳唱片包裝獎，足見台灣的設計軟實力已獲國際最高級別的肯定，也很欣喜團隊能將此世界級的榮耀再次帶回台灣與全體國人分享。

葛萊美 入圍 洛杉磯

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