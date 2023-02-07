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南加多名學生吃大麻糖送醫 華人家長憂孩子不知情誤食

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
青少年食用大麻事件近年來越來越多，引發家長普遍擔憂。（Unsplash.com）
青少年食用大麻事件近年來越來越多，引發家長普遍擔憂。（Unsplash.com）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）一所中學的幾名學生，日前因在校園內食用大麻軟糖（marijuana gummies）生病送醫治療。青少年食用大麻事件近年來越來越多，引發家長普遍擔憂。

當局表示，庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）葡萄園初中（Vineyard Junior High School）的幾名學生，2月2日（周四）告訴學校工作人員，他們在食用含有四氫大麻酚（THC-laced）的糖果後感覺明顯不舒服。聖伯納汀諾縣警局指出，庫卡蒙加牧場消防部門派員前往，並為學生提供醫療救治。當局正在與Alta Loma學區合作，查明是哪一名學生將大麻軟糖帶到學校。

大麻軟糖在加州的大麻商店隨處可見，但 21 歲以下的人購買或食用都屬違法。從網絡圖片來看，一些大麻小熊軟糖，看上去就跟孩子們平時吃的糖果並無兩樣，不少華人家長擔心自己的孩子會在不知情時誤食這些大麻軟糖。

在校學生食用大麻軟糖導致生病的事件並非偶然，專家表示，近年來，全國各地急診室都出現越來越多的涉及大麻食品的案件，尤其是在大麻合法的一些州，青少年食用大麻事件更為多見。去年12 月，南加州兩所中學，包括河濱縣莫雷諾谷（Moreno Valley）的 Sunnymead 中學、洛杉磯市 Van Nuys 中學，學生在食用大麻食品後出現不適症狀，當時有多名學生被送往醫院接受治療。

美國國立衛生研究院（National Institutes of Health states）在大麻說明書中指出， 一些人食用大麻後感到非常不舒服，尤其是在使用四氫大麻酚含量高的大麻產品時，人們出現焦慮和偏執等症狀，在少數情況下，極端的精神病反應可能導致需前往急診室尋求治療。

此外，也有報告稱，嬰兒和蹣跚學步的幼兒在攝入大麻食品後被送往醫院，其中包括一名維吉尼亞（Virginia）兒童，據稱他在食用強效軟糖後死亡。也有一些專家懷疑過量服用四氫大麻酚是否會致死。

頂級醫療保健網站WebMD列出食用大麻、大麻過量的一些症狀，包括高度焦慮、驚恐發作、心率加快、難以交談、協調性差、高血壓或低血壓、噁心和嘔吐、極度混亂和記憶問題、偏執狂、幻覺等。如果吸食過量大麻，專家建議要保持水分並尋求緊急護理。

大麻 高血壓 加州

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