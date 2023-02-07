我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

蓋蒂博物館「連結亞洲」展 2月7日至5月7日舉辦

洛杉磯訊
該展覽主打亞洲歐洲的文化對話，中國清朝畫家吳歷的山水畫（左），還有法國畫家詹姆斯·迪索的「米拉蒙侯爵夫人畫像」（右）。（圖片來源：LACMA和Getty Meseum）
該展覽主打亞洲歐洲的文化對話，中國清朝畫家吳歷的山水畫（左），還有法國畫家詹姆斯·迪索的「米拉蒙侯爵夫人畫像」（右）。（圖片來源：LACMA和Getty Meseum）

洛杉磯蓋蒂博物館（Getty Meseum）將於2月7日至5月7日舉辦「連結亞洲展覽」，引進五個從洛杉磯縣藝術博物館（Los Anglese County Mesume of Art，LACMA）的作品，向觀眾展示亞洲之美。

這次的展有有洛杉磯郡藝術博物館借來的作品，韓國文官尹奉谷的肖像畫（左），還有蓋蒂...
這次的展有有洛杉磯郡藝術博物館借來的作品，韓國文官尹奉谷的肖像畫（左），還有蓋蒂的收藏的藝術品，，由西班牙藝術家羅丹製作的彩繪雕像（右）。（圖片來源：LACMA和Getty Meseum）

五件作品出自14到18世紀間，是來自中國、印度、南韓及日本的名著。同時一起展覽的還有蓋蒂的收藏品，例如來自義大義、西班牙、荷蘭、法國，還有英國的傳統手工藝品、人物繪畫、風景畫，還有上世紀人們使用的奢侈品。蓋蒂博物館的策展人蓋斯布羅多（Davide Gasparotto）表示，這個亞洲與歐洲同匡的展覽將體現不同地區但同個時代對於藝術的認知，不但能欣賞優美的畫作，還能了解不同文化的歷史。

蓋蒂博物館向洛杉磯郡藝術博物館租借日本18世紀的作品，由六個屏風組成的丹頂鶴畫作...
蓋蒂博物館向洛杉磯郡藝術博物館租借日本18世紀的作品，由六個屏風組成的丹頂鶴畫作。（圖片來源：LACMA）

展品共分五組，第一組是14世紀的觀音畫像和歐洲中世紀晚期的神話畫像；第二組是來自印度17世紀的印度教女神印度教迦梨女神（Goddess Kai）雕像，和蓋蒂的收藏品，由西班牙藝術家羅丹（Luisa Roldan）製作的彩繪雕像「Santa Ginés de la Jara」；第三組是由清朝書畫家吳歷的山水畫，題目為「秋黃前吟詩」，與其搭配的是一系列來自荷蘭17世紀的山水畫；第四組是一幅韓國文官—尹奉谷（Yun Bonggu）的肖像畫，還有來自18世紀法國和英國的肖像畫；最後第五組是由18世紀日本流傳的丹頂鶴畫作，足足有六個屏風大，而與其配合的是法國畫家迪索（James Tissot）的「米拉蒙侯爵夫人畫像」（Portrait of Marquise de Miramon）。

這些作品雖然看起來毫不相關，但是卻出自同一時期。該展覽希望帶給觀眾東方文化和西方文化的藝術衝擊，在享受藝術的同事，像是穿越到不同國家的過去。

印度 博物館 洛杉磯

上一則

世界晚報╱高樓瞬間坍塌...土耳其7.8級強震畫面驚心

下一則

台灣滅火器樂團 南加快閃

延伸閱讀

NBA／庫茲瑪「安全氣囊裝」上身 網笑：穿著偵察氣球？

NBA／庫茲瑪「安全氣囊裝」上身 網笑：穿著偵察氣球？
中國嘉德2022北京秋拍戰報 當代藝術刷新21筆拍賣紀錄

中國嘉德2022北京秋拍戰報 當代藝術刷新21筆拍賣紀錄
擁有4.5萬隻兔子收藏品 博物館獲金氏世界紀錄認證

擁有4.5萬隻兔子收藏品 博物館獲金氏世界紀錄認證
女性移民藝術作品「仰望」 花車巡遊將首度亮相

女性移民藝術作品「仰望」 花車巡遊將首度亮相
美東廣西學友會藝術論壇 博士生登社區舞台

美東廣西學友會藝術論壇 博士生登社區舞台
國風市集開幕 吸引各族裔藝術愛好者駐足

國風市集開幕 吸引各族裔藝術愛好者駐足

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
微軟、亞馬遜等科技大廠最近接連傳出萬人以上規模的裁員消息，讓不少華人被波及，開始各謀出路 。 （Microsoft公司臉書）

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

2023-01-31 13:00
收據打印出來足有一米長。（崔女士提供）

超愛台灣珍奶 西語裔一次花千元狂點70多杯 華商「累瘋」

2023-01-31 15:09
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。（OpenAI網站）

萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它

2023-01-31 16:06

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷