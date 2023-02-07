蓋蒂博物館「連結亞洲」展 2月7日至5月7日舉辦

該展覽主打亞洲歐洲的文化對話，中國清朝畫家吳歷的山水畫（左），還有法國畫家詹姆斯·迪索的「米拉蒙侯爵夫人畫像」（右）。（圖片來源：LACMA和Getty Meseum）

洛杉磯 蓋蒂博物館 （Getty Meseum）將於2月7日至5月7日舉辦「連結亞洲展覽」，引進五個從洛杉磯縣藝術博物館（Los Anglese County Mesume of Art，LACMA）的作品，向觀眾展示亞洲之美。

這次的展有有洛杉磯郡藝術博物館借來的作品，韓國文官尹奉谷的肖像畫（左），還有蓋蒂的收藏的藝術品，，由西班牙藝術家羅丹製作的彩繪雕像（右）。（圖片來源：LACMA和Getty Meseum）

五件作品出自14到18世紀間，是來自中國、印度 、南韓及日本的名著。同時一起展覽的還有蓋蒂的收藏品，例如來自義大義、西班牙、荷蘭、法國，還有英國的傳統手工藝品、人物繪畫、風景畫，還有上世紀人們使用的奢侈品。蓋蒂博物館的策展人蓋斯布羅多（Davide Gasparotto）表示，這個亞洲與歐洲同匡的展覽將體現不同地區但同個時代對於藝術的認知，不但能欣賞優美的畫作，還能了解不同文化的歷史。

蓋蒂博物館向洛杉磯郡藝術博物館租借日本18世紀的作品，由六個屏風組成的丹頂鶴畫作。（圖片來源：LACMA）

展品共分五組，第一組是14世紀的觀音畫像和歐洲中世紀晚期的神話畫像；第二組是來自印度17世紀的印度教女神印度教迦梨女神（Goddess Kai）雕像，和蓋蒂的收藏品，由西班牙藝術家羅丹（Luisa Roldan）製作的彩繪雕像「Santa Ginés de la Jara」；第三組是由清朝書畫家吳歷的山水畫，題目為「秋黃前吟詩」，與其搭配的是一系列來自荷蘭17世紀的山水畫；第四組是一幅韓國文官—尹奉谷（Yun Bonggu）的肖像畫，還有來自18世紀法國和英國的肖像畫；最後第五組是由18世紀日本流傳的丹頂鶴畫作，足足有六個屏風大，而與其配合的是法國畫家迪索（James Tissot）的「米拉蒙侯爵夫人畫像」（Portrait of Marquise de Miramon）。

這些作品雖然看起來毫不相關，但是卻出自同一時期。該展覽希望帶給觀眾東方文化和西方文化的藝術衝擊，在享受藝術的同事，像是穿越到不同國家的過去。