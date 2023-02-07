星雲大師興建西來寺曾遭阻 美國首位華人市長力挺建寺

佛光山西來寺落成典禮第一次籌備會，星雲大師（中）和陳李琬若（右）出席慶祝。（陳李琬若提供）

位於洛杉磯縣哈仙達岡 （Hacienda Heights）地區的西來寺（Hsi Lai Temple）由佛光山開山宗長星雲大師 創辦，但在寺廟興建過程中曾經歷排外思潮和種族歧視 阻撓，星雲大師以佛家定力應變堅持，美國首位華人 市長陳李琬若（Lily Lee Chen）力挺義助，終於獲准施工許可證，西來寺得以建造，成為當下美國華人和各族裔信徒的朝聖和祈福之地。

陳李琬若驚悉星雲大師5日圓寂很難過，在6日受訪時表示，西來寺於1986年動工，1988年11月26日落成開放，占地14英畝，建築面積10萬2432平方呎，不僅是美國佛教文化的寶貴資產，也是星雲大師塑造的一座豐碑。如今大師駕鶴西去，但身後的佛廟長存。

陳李琬若回憶，當年星雲大師策劃興建西來寺時，曾遭到哈岡社區的強烈反對。當地居民對陌生的華人移民，與進香拜佛活動可能造成「交通擁堵」感到擔憂。當時，她擔任蒙特利公園市長，對哈岡地區的種族主義排外思潮感到憤怒，義無反顧地聲援和支持星雲大師建廟。

陳李琬若首先聯絡南加州的日本、泰國和越南裔等社區佛教組織，共同支持星雲大師興建西來寺。然後，她向時任洛杉磯縣縣政委員Peter Frank Schabarum陳情，並且得到支持，最終獲得縣政府批准頒發建築許可證。

為此，星雲大師說，這是一個非常激動人心和快樂的事，沒有陳李琬若的幫助，南加州的佛門弟子就難以擁有開創性的明天。星雲大師和陳李琬若共同創造一份持久的佛教文化遺產。

陳李琬若總結往事表示，「如果有一份信仰，並且堅持不懈地追求，你就可能會成功。自1980年代以來，我一直在與針對亞裔的種族主義作鬥爭，歧視和排外現象直到今天仍然存在。」