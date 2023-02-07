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中文兒童合唱團 元宵表演贏掌聲

【本報訊】
洛城西區中文兒童合唱團的表演博得滿堂彩。（受訪者提供）
洛城西區中文兒童合唱團的表演博得滿堂彩。（受訪者提供）

洛城西區中文兒童合唱團 (West LA Chinese Children’s Chorus)4日晚，受邀至洛杉磯加大(UCLA) Royce Hall音樂廳參與元宵晚會表演，在作曲家暨音樂總監王靜宜指導下，團員們勁歌熱舞，博得滿堂彩。

指揮王靜宜老師表示，該團歌舞合一的表演，透過喜氣活潑的新年兒歌「萌寶過大年」與激勵人心、曲調高昂的「我相信」將現場氣氛推至最高點，台下觀眾笑聲與歡呼聲不斷。與現場近2000聽眾共度一個歡愉的元宵佳節。

洛城西區中文兒童合唱團的表演博得滿堂彩。（受訪者提供）
洛城西區中文兒童合唱團的表演博得滿堂彩。（受訪者提供）

洛城西區中文兒童合唱團最近也將至迪土尼表演，致力向主流社會推廣中文歌謠，希望藉由音樂藝術促進中西方文化之交流。除了前述的歌曲，小朋友們還將演唱由王靜宜為他們特別改編譜寫的二部合唱曲「踏雪尋梅」以及膾灸人口的音樂劇「阿拉丁」選曲等。此外隸屬於該團的成人合唱室內樂，也將共襄盛舉，為民眾帶來膾灸人口的歌曲「明天會更好」和「青花瓷」。

洛城西區中文兒童合唱團 是由一群熱愛表演藝術的兒童所組成之中文合唱團。成立八年來，參加過許多南加州的文藝展演活動，深獲與會者的讚賞與好評。

洛城西區中文兒童合唱團的表演博得滿堂彩。（受訪者提供）
洛城西區中文兒童合唱團的表演博得滿堂彩。（受訪者提供）

洛杉磯加大 加州 南加

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