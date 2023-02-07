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台灣滅火器樂團 南加快閃

記者張庭瑜/羅斯密市報導
滅火器演唱歌曲難抵粉絲熱情，安可三首歌。（台灣會館提供）
滅火器演唱歌曲難抵粉絲熱情，安可三首歌。（台灣會館提供）

台灣本土閩南語樂團「滅火器」5日在台灣會館舉辦演唱會，在製作新專輯的同時再度與洛杉磯鄉親相見歡，讓不少當地台僑民眾相當興奮，除早早將會館門外擠得水泄不通，更有不少粉絲自備應援旗幟，難掩興奮之情。

表演場地外販有滅火器T恤及專輯。（記者張庭瑜/攝影）
表演場地外販有滅火器T恤及專輯。（記者張庭瑜/攝影）

滅火器是來自台灣高雄的台語龐克樂團，2000年成立，因2014年台灣太陽花學運發生時，演唱「島嶼天光」而逐漸打出知名度。

這是滅火器是繼2017年、2020年後，第三次赴美演出。兩年多沒見，讓洛杉磯粉絲相當興奮，也因本次演唱會免費，現場人氣高漲。原定下午4時開唱的演唱會，下午3時就將門外擠得水泄不通。主辦單位台灣會館出於安全等考量，將進場人限制在150人，不少晚到沒能進場的粉絲遺憾大喊「太可惜了」、「好想看」敗興而歸。

粉絲們自發性拿起手機揮舞搖擺。（記者張庭瑜/攝影）
粉絲們自發性拿起手機揮舞搖擺。（記者張庭瑜/攝影）

表演場地外有樂團的周邊攤位，販售專輯、T恤，也開放捐款，贊助滅火器在美國製作新專輯的費用。滅火器表演期間，粉絲反應熱烈，不時打開手機鏡頭燈充當應援棒，揮手搖擺。中場休息時也與主唱互動，粉絲們更打趣讓團員留美發展。演出結束後數度大喊「安可」，熱情反應，也讓團員們決定再加碼多唱三首。

滅火器的舞台魅力讓在場民眾聽得如癡如醉。（台灣會館提供）
滅火器的舞台魅力讓在場民眾聽得如癡如醉。（台灣會館提供）

台灣會館董事長陳柏宇表示，滅火器的團員們非常優秀、歌曲多數以閩南語製作，是推動台灣關注度的力量。

粉絲黃先生表示，他在學運前就已經朋友介紹認識滅火器，而他本身就對獨立樂團蠻有興趣，在發現滅火器的歌曲都與表達台灣價值有關，因此更加喜歡。在離鄉來美後，滅火器的歌曲能觸動內心那份思鄉之情。

現場粉絲眾多，紛紛擠到台前一睹偶像風采。（記者張庭瑜/攝影）
現場粉絲眾多，紛紛擠到台前一睹偶像風采。（記者張庭瑜/攝影）
粉絲黃先生高舉粉絲在2020巡迴演出時的自製「火旗」。（記者張庭瑜/攝影）
粉絲黃先生高舉粉絲在2020巡迴演出時的自製「火旗」。（記者張庭瑜/攝影）
全體粉絲與滅火器合影留念。（台灣會館提供）
全體粉絲與滅火器合影留念。（台灣會館提供）

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