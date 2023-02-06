橙縣慈濟新春祈福 百餘人歡聚

橙縣慈濟新春祈福增設猜燈謎單元，現場會眾熱烈搶答。（記者蕭迪玉/攝影）

美國慈濟橙縣 聯絡處4日下午舉辦新春祈福活動，這是疫情 爆發以來，橙縣慈濟會所首度恢復新春祈福活動，百餘中外人士歡聚一堂，分享證嚴法師以「慈悲行善福滿門，智慧處世德傳家」的祝福。

美國慈濟橙縣聯絡處的新春祈福會以中、英雙語進行。應邀出席的貴賓包括佛教慈濟基金會美國總會執行長曾慈慧、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、橙縣急難救助協會會長陳景星、拉古那岡（Laguna Hills）市議員Joshua Sweeney、爾灣 市長Ferrah Khan、副市長Tammy Kim、爾灣市警局警官Tom Goodbrand、警佐Jordan Liu、橙縣縣政委員Don Wagner助理Saga Conway、橙縣食物銀行代表Judy Chacon等。

新春祈福會回顧過去一年，世界各地的天災人禍，造成無數家庭流離失所，全球的慈濟志工們秉持在暗角點燈的精神，走入災區留下愛的足跡。橙縣志工也把2022年在社區推動慈濟志業的點點滴滴，從慈善、醫療、教育到人文，剪輯成精華影片與來賓分享。

出席橙縣慈濟免年新春祈福的貴賓。（記者蕭迪玉/攝影）

慈濟美國總會執行長曾慈慧指出，「濟貧」並不只是發食品、施醫藥，還要了解受災者精神及心靈上的需求，積極與其互動，才能解決人的問題。慈濟基金會的急難救助、環保工作都是以人為出發點，今後希望加強與地方政府、民間組織及志工合作，走入社區造福人群。

由於活動隔天就是元宵節，今年新春祈福增加猜燈謎單元，志工選錄中英文燈謎讓來賓動動腦，猜中者可獲禮品，營造歡樂年節氛圍，凸顯中華文化特色。最後在祈禱歌聲中，眾人以虔誠道氣凝聚善念，為新的一年祈福。