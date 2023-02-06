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連日反常多雨 華人後院長出羊肚菌

記者趙健／洛杉磯市報導
受反常天氣影響，南加地區近日也出現了羊肚菌的身影。（受訪者提供）
受反常天氣影響，南加地區近日也出現了羊肚菌的身影。（受訪者提供）

羊肚菌營養豐富，味道鮮美，是深受華人喜愛，且不太容易買到的食物之一。因為前段時間的連續降雨，近日，在溫暖乾燥的南加地區，竟也出現羊肚菌的身影。

家住洛杉磯市的K女士日前在自家後院發現十幾隻羊肚菌，這令她非常意外。 K女士表示，這塊地本來是堆肥的一塊區域，之前連續下那麼久的雨，一不留神竟然發現長出羊肚菌，真是雨後驚喜。

除K女士外，有網友近日在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）地區和洛杉磯港 (Port of Los Angeles)附近，也都發現羊肚菌。

羊肚菌富含蛋白質、纖維、多種維生素和礦物質，並且含有抗氧化劑，可以幫助抵抗自由基對身體的危害，因此被很多人認為是補充身體能量的養生食物。不過，羊肚菌也含有一定的毒性，如果處理不當，可能會造成嚴重的中毒。因此，在食用羊肚菌之前，應該確保它們經過專業人士的檢查，以確保它們是可安全食用的。

K女士還特別分享區分真假羊肚菌的小訣竅。她說，其實也有很多跟羊肚菌外表相似的菌菇，鑑別真假的方式是從羊肚菌中間對半切開，如果菌蓋內部完全空心，就是真正的羊肚菌，但如果裡面有菌幹，則是假羊肚菌。

在美國，通常在緯度較高的東北部和西部地區，偶爾可以看到羊肚菌的身影；但氣候乾燥溫暖的南加州地區並不適合這種稀有菌類生長。羊肚菌還對氣溫和濕度非常敏感，並且要求泥土環境足夠濕潤。當泥土溫度過高，它會停止生長。因此能在南加州的後院裡，收穫這種珍稀食品，可以稱得上是一份來自大自然的「餽贈」。

加州自去年12月底起，三星期內連降暴雨、高山暴雪，雨量較歷年平均值增加2至6倍。

加州 南加 洛杉磯港

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