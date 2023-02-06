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趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

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趕快登記 CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

記者王若然／洛杉磯報導
CVS1日起提供女性免費體檢，沒有醫保卡也可以。（記者王若然／攝影）
CVS1日起提供女性免費體檢，沒有醫保卡也可以。（記者王若然／攝影）

連鎖藥房CVS即日起為18歲及以上女性提供免費體檢服務，需要上網或去店內提前預約。沒有醫保卡也可參加。

根據CVS官網，這項針對女性的體檢項目稱為「心臟健康檢查」。雖稱心臟檢查，但項目涵蓋膽固醇檢查、血壓、血糖及體脂率檢查（BMI）。因需抽血，體檢之前，民眾要停止進食八至12小時。此項體檢可測驗出的潛在病症包括：糖尿病，心臟病，腎病，肺部疾病及中風

並不是每家CVS藥房都可進行體檢，需要有minute clinic才行。民眾上網預約時，可看到具體住家附近可預約的藥房。

想要參加此項體檢的民眾，要先上網打印體檢券，網址是（https://www.cvs.com/hs-static-content/mc_pdf/MC_GoRed_Screening_Voucher2023_final.pdf?cid=site_cvshealth-women-heart-health-voucher）。民眾可到住家附近的CVS店內預約，在自助服務台上，選擇「Physical and non-Covid-19 screenings」，再輸入個人信息即可。

民眾也可在網上完成預約，也許要提前打印體檢券。網上預約網址為：https://www.cvs.com/minuteclinic/services/comprehensive-health-screening?icid=pdf_heart_feb_voucher

不管是何種預約方法，民眾在體檢當天都需攜帶打印出的體檢券，上面有條形碼。

本報記者4日親測發現，網上預約時，不需要填寫任何醫保信息，只需要填寫姓名、生日、家庭住址，聯繫電話和郵箱即可預約當天及之後兩天的時間。不過距離南加華人區的CVS minute clinic名額所剩不多，布班克（Burbank）、洛杉磯等周邊城市還有名額。

已參與過此項體檢服務的網友表示，確實不需要有醫保，且抽血是在手上扎一個小孔即可，不是在手臂上用針抽血。在幾分鐘之內就可知道體檢結果。

這項免費體檢服務1日開啟，名額有限，用完為止。感興趣民眾可抓緊時間預約。

醫保 心臟病 中風

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