孕婦也「零元購」 公然偷嬰兒車 視頻全記錄

一名孕婦一邊打電話一邊在店內挑選嬰兒車。（監控截屏）

洛杉磯 市托魯卡湖（Toluca Lake）的一家精品店，日前發生盜竊案，一名孕婦在沒有付費的情況下，夥同一名男嫌，明目張膽地推走一輛昂貴的嬰兒車。

影音來源： Little Sprout／記者邵敏後製

案發商店公開監控視頻，不少人指責這是一起厚顏無恥的案件，在治安環境日益惡劣的情況下，就連孕婦也加入「零元購」。盜竊案發生在洛市河濱大道（Riverside Drive） 10000號的一家名為Little Sprout商店內，店主2月2日在Instagram上發布視頻，希望公眾能通過視頻認出這兩名小偷，並與警方聯繫。

一名穿黑色T恤的男子，拿起女子選中的一輛嬰兒車。（監控截屏）

得手後，兩人一前一後，不慌不忙地離開商店。（監控截屏）

視頻顯示，一名看上去明顯懷孕的婦女，穿著白色連帽衫、粉色褲子、粉色運動鞋，手裡一直拿著手機 ，她一邊打電話一邊在店內挑選嬰兒車。很快進來一名穿黑色T恤的男子，他拿起女子所指的一輛嬰兒車，兩人一前一後公然離開商店。整個作案過程不慌不忙，十分從容。

店主Diane Lapadjyan表示，被偷走的這輛嬰兒車零售價是1599元。案發時她曾與這名孕婦打過招呼，之後離開這個區域去幫助別的顧客，等到她返回時，發現一男一女已離去，一輛昂貴的嬰兒車也隨之消失。通過查看監控視頻，店主才知道剛才發生的一幕，她說自己簡直不敢相信，竟有如此明目張膽的盜竊。

這家失竊的精品店在Instagram上表示：「我們無法相信人們會在光天化日之下走進來偷嬰兒車，這超出悲傷和理解的範圍。」