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南加河濱遊民 涉綁架自己孩子被捕

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱遊民母親涉嫌綁架孩子被捕。（警方提供）
河濱遊民母親涉嫌綁架孩子被捕。（警方提供）

南加內陸河濱市（Riverside）一名遊民媽媽，4日涉嫌綁架親生孩子被拘捕。警方說，已經找到被綁架兒童，他很安全，未受到傷害。

河濱市警局表示，25歲的女子赫南德茲（Samantha Hernandez）沒有獲得三歲孩子的監護權，她4日中午在市區阿蘭扎社區（Arlanza neighborhood）未經監護人同意將孩子帶走。有目擊說，她曾在社區附近Lake街和Randolph路出現，並可能前往聖塔安那(Santa Ana)河床一帶，那裡是赫南德茲成為遊民後，一直露宿的地方。

警方搜索行動一直持續到當天晚間，直到在安大略市將赫南德茲和孩子找到。警方說，已拘捕赫南德茲，遭綁架三歲孩子送回監護人。

類似案件在河濱縣不是首次發生。2022年8月間，一名男子將一歲男童綁架，據知情網友稱，該男子可能是孩童親屬，並未獲得孩童監護權。警方接到報警後，啟動Amber Alert，提醒民眾協助尋找。

該男子是拉米瑞茲（Jullo"Armando"Ramirez），42歲，遭綁架男童是尼克拉斯（Bradley Nicolas）。案件是在當天晨7時30分發生，至午後1時30分，警方宣布將嫌犯拘捕，找回被綁架的孩童。

遊民 南加

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