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移民長者不輕易吐心事 需要社會更多關注

記者朱敏梓／洛杉磯報導
著名的華裔女作家、記者和社會活動家謝漢蘭（Helen Zia）呼籲整個社區關注長者移民群體。（會議視訊截屏）
著名的華裔女作家、記者和社會活動家謝漢蘭（Helen Zia）呼籲整個社區關注長者移民群體。（會議視訊截屏）

最近蒙特利公園市及半月灣大規模槍擊事件，開槍的都是華裔長者。這些槍擊事件的真正原因仍待調查，但是這幾起槍擊事件讓社會開始關注平時易被忽視的年長移民群體。

華裔女作家、社會活動家謝漢蘭（Helen Zia）表示，她採訪過許多70歲到90歲之間的年長者，發現鮮少有人去關注他們的生活與遭遇。「例如我的父母也曾遭遇不好的對待，但他們此前從未跟我說過。直到事發40年後，她和我傾述我才知道發生了什麼，這讓我很心碎。母親和我說，分享之後她覺得心理變得輕鬆多了。」

各路專家齊聚網絡，探討如何關注和照顧長者移民（記者朱敏梓/攝影）
各路專家齊聚網絡，探討如何關注和照顧長者移民（記者朱敏梓/攝影）

洛杉磯人道移民權利聯盟 (CHIRLA) 國家政策和宣傳副主任Rita Medina表示，加州半月灣的槍擊事件讓大家有個疑問，為何如此多年近七旬的華裔長者還在工作，主要原因就是他們無法獲得社會保障福利和退休福利。據2019年 American Community Survey (ACS) 統計數據，加州大約有1萬7000名65歲及以上的年長無證移民。智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)數據顯示，截至2019年，加州總計共有23萬9000名55歲及以上的無證移民。這些作為弱勢群體的年長者，需要社會更多關注。

來自服務亞裔的理療組織Yellow Chair Collective聯合創始人Linda分享作為社會工作者的經歷。她說，年長者的心理其實十分脆弱，往往不被人關注，社會上很多資源都傾向給兒童和家庭。其實老年人非常需要支持，他們的需求比其他年齡段的人都要多，並呼籲大家關注長者群體。

移民 槍擊 加州

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