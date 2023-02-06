10年前殺女友、2子 橙縣男子判無期刑

對女友以及兩個兒子痛下殺手的42歲橙縣男子利馬斯，被判決連續3個無期徒刑。（圖片來源：新聞截圖）

約10年前，橙縣 男子利馬斯（Shazer Fernando Limas）用刀殺害女友，以及他們共同扶養的兩個兒子。2月3日，法院判他無期徒刑，不得假釋。

案件發生於2012年4月，利馬斯殺害31歲女友康特瑞斯（Arlet Hernandez-Contreras），以及他們的兩個兒子，一歲多的費南度（Fernando Hernandez-Limas）和3個月大的伊曼紐（Emanuel Hernandez-Limas）。

據案件檢察官 描述，利馬斯曾說憎恨女友康特瑞斯，認為女友和孩子毀了他的生活，並希望女友消失。這對情侶曾多次鬧上警局，2012年4月12日康特瑞斯曾試圖與利馬斯分開，想把行李從利馬斯的住處取走，但是卻被後者阻止。

同年4月24日，利馬斯租借一輛小貨車，並在家得寶（Home Depot）購入一個很大的櫃子。他當天殺害女友後，將屍體放入櫃子，並遺棄在拉朋地（La Puente）的工業區。約一天後，康特瑞斯的遺體被附近民眾發現。檢察官表示，當找到康特瑞斯遺體時，發現她身上有48處被刀刺入的痕跡。他們的兩個孩子至今沒有找到。

在20124月利馬斯用刀刺向女友康特瑞斯，隨後棄屍在拉朋地一處的工業區。（圖片來源：新聞截圖）

案發數天後，利馬斯突然搬出原本住處。在房屋業者找維修人員檢查屋況時，發現屋內發出陣陣惡臭，還混合漂白水的味道。牆壁、天花板，還有地毯下方都有血跡。

2012年5月3日，警方試圖攔截一輛闖紅燈的汽車 ，但車主卻踩油門想逃跑。高速追逐後，車主被逮捕，警方發現正是犯下命案的利馬斯。

入獄後，一名利馬斯的朋友前去探望，並問起兩個兒子。利馬斯表示，兒子們在一個安全的地方，朋友認為利馬斯不可能做出傷害兒子的事。但是截至目前，都沒有找到兩個孩子的蹤跡。