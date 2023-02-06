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螃蟹降價比蛋便宜 甘心排隊

記者邵敏／洛杉磯報導
超市入口處寫著大肉蟹5.99元一磅的廣告，招攬客人。（記者邵敏／攝影）
超市入口處寫著大肉蟹5.99元一磅的廣告，招攬客人。（記者邵敏／攝影）

南加聖蓋博地區的華人城市，最近游水肉蟹價格大跳水，從春節時的高價每磅19.99元，降到現在5.99元。不少華人民眾在超市排長隊瘋狂搶購，為買螃蟹，有人連去三家超市，有人等了好幾個小時。

（視頻來源／記者邵敏）

洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）的大華超市，2月4日（周六）下午海鮮區排起長隊，華人爭先恐後地購買游水大肉蟹，叫號已經到字母C開頭的99號，很快又翻牌到D01號。工作人員表示，一整天都在忙著撈蟹、清洗、稱重，幾乎沒有停過，水缸的大肉蟹眼看沒剩下幾隻，但排隊等候的人依然很多。

超市入口處豎著大肉蟹5.99元一磅的醒目廣告牌，招攬一波又一波客人。華人張先生表示，這價格實在太便宜，他記得兩周前的春節期間，螃蟹一磅17.99元至19.99元之間，是如今價格的三倍左右，「這麼便宜一定要多買一些，再不吃螃蟹，就太對不起自己了。」也有顧客指出，上周螃蟹已開始降價，一磅8.99元、9.99元，但沒有現在這麼便宜。

亞市居民趙女士一家人都愛吃海鮮，幾天前就聽朋友說螃蟹最近很便宜，決定周末去超市購買，但沒想到接連去了另外兩家華資超市，都沒有見到螃蟹的影子。趙女士最後來到大華超市，海鮮區的景象讓她非常吃驚，「這麼多人排隊買螃蟹，這樣的場景我在美國還從未見過。」趙女士隨即也加入搶購隊伍，她描述現場的情景，每個人手中都拿著一張號碼焦急等待，擔心買不到，很多人一買就是五、六隻，讓趙女士十分納悶，「這麼大的螃蟹，買這麼多一頓吃得完嗎，感覺像不要錢一樣。」

等了一個多小時，趙女士最后買到兩隻大螃蟹，她說後面還有很多人排隊等候，但水缸裡的螃蟹已經沒幾個。冰櫃上放著一些剛死去的肉蟹，售價每磅3元多，也成為當天的搶手貨。

對於華人排隊瘋狂購買游水肉蟹的現象，超市一名工作人認為，人們最近一年經歷食品價格的大幅上漲，不少人節衣縮食，現在好不容易看到商品大降價，而且是受歡迎的螃蟹，自然會出現搶購潮。當天大華超市的雞蛋價格依然居高不下，一盒12個7.59元，這名工作人員感慨說，「雞蛋比螃蟹貴，誰會想到有這麼一天，趁現在螃蟹便宜，趕緊多吃。」

住在羅斯密（Rosemead）的高小姐表示，這個周末也去家附近超市買游水肉蟹，價格都是每磅5.99元，雖說買的人挺多，但不至於出現搶購場景。她指出，當地的夏威夷、大中華、168等各家華人超市，游水大肉蟹的價格都一樣，看上去存貨也很多。

螃蟹價格為何大幅度降價，據悉有些地方甚至出現一磅4.99元的優惠價，每人限購兩隻。業內人士表示，主要原因是現在已進入螃蟹捕獲期，蟹肉也最為肥美，目前螃蟹量足且處於供過於求狀態，但低價維持多長時間無法確定，要看市場的供應情況，如果購買需求大量增加，那價格就會相應上調。

工作人員忙著撈蟹、清洗、稱重量，一整天沒有停過。（記者邵敏／攝影）
工作人員忙著撈蟹、清洗、稱重量，一整天沒有停過。（記者邵敏／攝影）
游水肉蟹從春節的高價一磅19.99元，降到現在的5.99元。（記者邵敏／攝影）
游水肉蟹從春節的高價一磅19.99元，降到現在的5.99元。（記者邵敏／攝影）
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

華人超市 雞蛋 亞凱迪亞

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