洛城新語／一些大陸人為何不輕易放棄綠卡

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一位網民在某社交媒體上發文稱，她是大陸人，在美國拿著綠卡 。來美國四、五年了，感覺這裡生活單調，想念國內的熱鬧。在考慮要不要放棄綠卡回中國。這條貼文下面點讚最高的評論是：一看就不是通過工作簽證拿的綠卡。

實際上，這位網友也確實不是通過職業移民拿到的綠卡。她是「婚綠」，即嫁給美國公民後獲得綠卡。網友的評論其實暗示了大陸人職業移民道路的漫長和煎熬，凡是這樣拿到綠卡的人一般都會分外珍惜，不會輕易放棄綠卡。

美國移民分為幾大類，包括親屬移民，婚姻綠卡，政治庇護，職業移民綠卡等。其中職業移民綠卡中，又分成五類：EB-1至EB-5。這五類中最普遍的要屬EB-2，EB-3了，這兩種道路多是來美留學的學生，畢業後找到工作，工作單位再資助當事人辦理綠卡。而這兩種類型，也是職業移民中最漫長且最「凶險」的，辦理過程可謂環環相扣，步步驚心，稍有差池，就會功虧一簣。

首先，EB-2，EB-3要辦理綠卡，先要找到願意幫助當事人申請綠卡的工作單位。要知道，為員工辦綠卡，公司要出一部分錢，而且也不是每個公司都有必要招外國留學生 。而留學生找工作，除了公司願意為其辦綠卡，還要看自己專業與工作是否「對口」，否則，在綠卡審核第一階段就不達標。這也是為何這些年留學生偏愛電腦專業以及科技大廠的原因了。這一專業前幾年市場人才缺乏，而科技大廠對員工綠卡辦理也相當慷慨。

其次，申請綠卡需要三大過程。最凶險的要屬第一階段的審核。在這一階段，公司要證明這一職位招不到美國公民，換句話說，有使用外國勞力的必要。其實，川普執政之前，移民局 在這一階段是多少有「放水」的，如果專業不那麼「對口」，相近的專業，只要能自圓其說就能通過。不過川普上台後，移民政策緊縮，不少留學生「栽」在這第一步審核上，只能嘆生不逢時，碰到川普執政。

再次，如果以上兩種情況都順利通過，是否可以安心在公司等待排期，拿到綠卡只是時間問題了呢？顯然不是。從去年底開始的科技大廠裁員潮，讓許多原本「高枕無憂」、令人欣羨的程序員都瑟瑟發抖，特別是還在辦理綠卡的員工們。高薪和悠然的生活可以在一夜之間化為烏有。科技大廠的裁員讓人意識到，拿到綠卡之前，沒有絕對的安全。

當披荊斬棘，一路跌跌撞撞終於拿到綠卡，這時已經不知不覺過了七、八年。曾經的留學生已經到了而立之年，不禁感嘆歲月蹉跎，回想那無數個日夜，為了這張小小的卡片，忍不住思索，這一切是否值得。有人說，綠卡就像圍城，城外的人想進去，城裡的人想出來。不過就像那位網友說的，凡是通過職業移民拿到綠卡的人，一定不會輕易放棄它。