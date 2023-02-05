河濱高中女籃賽 家長毆打恐嚇學生

南加一高中的女子籃球賽上，因球員發生口角，一名男性家長衝入比賽場地，毆打三位女運動員。（KTLA）

南加 一高中女子籃球賽戲劇場面，男家長衝進球場毆打女學生。在河濱一所高中比賽上因球員發生口角，一名男性家長衝入比賽場地，毆打三名女運動員，並持槍威脅學生。該家長隨後被證實是一名有案底的重罪犯。

據KTLA報導，案件發生於1月24日晚8點，地點是河濱縣科洛那市（Corona）Centennial高中的籃球場，彼時場上在進行Centennial高中主場對戰Santiago高中的女子籃球賽。兩名球員在賽場上出現爭執，當口角快結束時，一名球員的繼父從觀眾席中跑進賽場，出拳毆打三名球員，其中一名球員年僅14歲。

警察 表示，嫌疑人離開賽場後，一名目擊證人聽見嫌疑人說要去拿槍。據悉，嫌疑人隨後到停車場車中拿起槍枝，並指向幾名學生，威脅要開槍射殺。

嫌疑人經調查名叫Thaddis Brooks，是一名有案底的重罪犯，他此前曾因傷害兒童、發起恐怖主義威脅和持有火器等罪名被起訴。警方隨後前往Brooks家中搜查，並未找到槍枝，但發現了40隻狗。不過狗狗們都身體健康，Brooks也是一名有資格許可的飼養員。