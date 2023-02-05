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東區多起快餐店搶劫 疑是他一人所為

河濱訊
河濱警察局4日宣佈，逮捕一名29歲的莫雷諾谷（Moreno Valley）男子，他是多起快餐店搶劫案的嫌疑人。（河濱警方提供）
河濱警察局4日宣佈，逮捕一名29歲的莫雷諾谷（Moreno Valley）男子，他是多起快餐店搶劫案的嫌疑人。（河濱警方提供）

河濱警察局4日宣佈，逮捕一名29歲的莫雷諾谷（Moreno Valley）男子，他是多起快餐店搶劫案的嫌疑人。

在警方新聞稿中稱，這名男子名叫Gabriel Molina，他被指控在去年6月、11月和12月搶劫Riverside Baker兩家餐廳、一家Del Taco和其他三家快餐店。

在每起餐廳搶劫事件中，該嫌犯都是拿出手槍索要錢財，然後強迫員工進入後面的房間。 警方說，有一次，他還偷了一名員工的汽車

警方稱，嫌犯是在另一起持械搶劫案後被捕的，這起案件發生在1月27日，案發地是莫雷諾谷。 他被警方追踪到他位於Meyers道24000號街區的家中，警方將其逮捕關押。

Gabriel Molina面臨武裝搶劫、綁架搶劫、劫車、使用致命武器襲擊和其他武器指控。 他的保釋金是25萬元。

任何有此案信息的人都可致電951-353-7134或[email protected]聯繫警探Richard Glover，或致電 951-826-8719或[email protected] 聯繫警官 Chris Moberg。

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