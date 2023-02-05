投資理財 定期定額獲利佳

美國中國信託銀行分行遍及加州、紐約州及新澤西州。（本報檔案照）

受聯準會 加息政策影響，近一年金融市場變化巨大。面對通膨風險因素，加之利率 升至2007年以來的最高水平，唱衰經濟的聲音不絕於耳。美國中國信託銀行（CTBC Bank）針對這一經濟前景提出華人資產配置、投資 理財的策略方向。

美國中國信託銀行（CTBC Bank）副執行長劉建虹4日與世界日報社長于趾琴會面，探討交流2023年金融市場展望，及華人投資理財的策略。

劉建虹指出，2022年3月以來聯準會連續多次加息，一年內基準利率飆升，其幅度之大、速度之快，幾十年內罕見。儘管還有很多不明朗因素，但在新的一年內普遍預計加息步伐預計將放緩，加息進程即將階段性見頂。不過，經濟市場環境複雜，聯準會策略優劣難辨。未來的具體的加息政策，通膨指數仍是影響聯準會決策的最重要指標。

針對目前高利率環境下個人投資理財建議，中國信託銀行資深副總經理陳艾梅表示，銀行會對每位客戶進行風險評估，針對不同客戶的風險偏好提供專業建議，包括從定存到共同基金、股票到保險配置全方位的配置策略。

當前利率已在5%左右，該水平也可能不會持續太久。但是，只要確保有合理針對性的投資配置組合，長期來看回報率都是比較可觀的。對於年輕人，陳艾梅建議，定投策略是不錯選擇，以定期定額的方式進行儲蓄，無論市場環境如何變化，長期來看，回報率還是會維持在可觀水準。投資理財當前正在趨於年輕化，無論在什麼年齡，都應該有投資理財的意識與規劃。

總部設在洛杉磯的美國中國信託銀行目前全美20家分行，遍及加州、紐約州及新澤西州。目前，還有多家分行正在緊鑼密鼓籌備階段。

對於當前銀行大刀闊斧發展拓進，劉建虹表示，美國市場是中信除大中華地區之外的第二大海外市場，他們非常看好未來增長潛力。美國中信走的是實體銀行與網上虛擬銀行並行的擴展路線，在各地擴展實體分行同時，也在不斷精進個人數位銀行。讓客戶無論在何處都可輕鬆理財和儲蓄管理，並享有優惠利率。

美國中信的數位銀行得到很多客戶喜愛和支持，也是其業務規模增長最快的板塊。未來將會雙管齊下，提供客人更方便和完整服務。