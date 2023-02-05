我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

投資理財 定期定額獲利佳

記者趙健／蒙特利公園市報導
美國中國信託銀行分行遍及加州、紐約州及新澤西州。（本報檔案照）
美國中國信託銀行分行遍及加州、紐約州及新澤西州。（本報檔案照）

聯準會加息政策影響，近一年金融市場變化巨大。面對通膨風險因素，加之利率升至2007年以來的最高水平，唱衰經濟的聲音不絕於耳。美國中國信託銀行（CTBC Bank）針對這一經濟前景提出華人資產配置、投資理財的策略方向。

美國中國信託銀行（CTBC Bank）副執行長劉建虹4日與世界日報社長于趾琴會面，探討交流2023年金融市場展望，及華人投資理財的策略。

劉建虹指出，2022年3月以來聯準會連續多次加息，一年內基準利率飆升，其幅度之大、速度之快，幾十年內罕見。儘管還有很多不明朗因素，但在新的一年內普遍預計加息步伐預計將放緩，加息進程即將階段性見頂。不過，經濟市場環境複雜，聯準會策略優劣難辨。未來的具體的加息政策，通膨指數仍是影響聯準會決策的最重要指標。

針對目前高利率環境下個人投資理財建議，中國信託銀行資深副總經理陳艾梅表示，銀行會對每位客戶進行風險評估，針對不同客戶的風險偏好提供專業建議，包括從定存到共同基金、股票到保險配置全方位的配置策略。

當前利率已在5%左右，該水平也可能不會持續太久。但是，只要確保有合理針對性的投資配置組合，長期來看回報率都是比較可觀的。對於年輕人，陳艾梅建議，定投策略是不錯選擇，以定期定額的方式進行儲蓄，無論市場環境如何變化，長期來看，回報率還是會維持在可觀水準。投資理財當前正在趨於年輕化，無論在什麼年齡，都應該有投資理財的意識與規劃。

總部設在洛杉磯的美國中國信託銀行目前全美20家分行，遍及加州、紐約州及新澤西州。目前，還有多家分行正在緊鑼密鼓籌備階段。

對於當前銀行大刀闊斧發展拓進，劉建虹表示，美國市場是中信除大中華地區之外的第二大海外市場，他們非常看好未來增長潛力。美國中信走的是實體銀行與網上虛擬銀行並行的擴展路線，在各地擴展實體分行同時，也在不斷精進個人數位銀行。讓客戶無論在何處都可輕鬆理財和儲蓄管理，並享有優惠利率。

美國中信的數位銀行得到很多客戶喜愛和支持，也是其業務規模增長最快的板塊。未來將會雙管齊下，提供客人更方便和完整服務。

投資 利率 聯準會

上一則

西裔超愛珍奶 一次買70多杯 費用逾千元

下一則

租屋維權 須把握21天原則

延伸閱讀

中國偵察氣球遭美擊落 外交部微博嚴控境內言論

中國偵察氣球遭美擊落 外交部微博嚴控境內言論
胡錫進：中國的「流浪氣球」給大家換來樂子 夠本了

胡錫進：中國的「流浪氣球」給大家換來樂子 夠本了
官員：中國偵察氣球在川普政府時期 曾3度短暫飛進美國

官員：中國偵察氣球在川普政府時期 曾3度短暫飛進美國
中國信託銀行新春優惠定存可達4.39%年利率

中國信託銀行新春優惠定存可達4.39%年利率
中國氣球為何在美境內「飄這麼慢」氣象專家指這原因

中國氣球為何在美境內「飄這麼慢」氣象專家指這原因
中國偵察氣球碎片 送至FBI維吉尼亞州實驗室分析

中國偵察氣球碎片 送至FBI維吉尼亞州實驗室分析

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
微軟、亞馬遜等科技大廠最近接連傳出萬人以上規模的裁員消息，讓不少華人被波及，開始各謀出路 。 （Microsoft公司臉書）

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

2023-01-31 13:00
高女士的汽車停在家門口，車牌一分鐘內就被盜取。（記者邵敏／攝影）

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

2023-01-29 19:39
收據打印出來足有一米長。（崔女士提供）

超愛台灣珍奶 西語裔一次花千元狂點70多杯 華商「累瘋」

2023-01-31 15:09
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。（OpenAI網站）

萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它

2023-01-31 16:06

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落