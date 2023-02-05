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租屋維權 須把握21天原則

記者趙健／洛杉磯市報導
「2023錢兔似錦新春財稅法律生活線上大講座」4日在線上舉行，吸引200位聽眾參加。（會議截圖）
「2023錢兔似錦新春財稅法律生活線上大講座」4日在線上舉行，吸引200位聽眾參加。（會議截圖）

由北美華人會計師協會、美國國稅局（IRS）與洛杉磯華僑文教服務中心聯合舉辦的「2023錢兔似錦新春財稅法律生活線上大講座」4日在線上舉行。講題涵蓋租房相關法律、退休族納稅、清潔能源汽車稅收抵扣、貸款諮詢等內容，共吸引約200名聽眾參加。

北美華人會計師協會是美國國稅局在華人社區中的指定合作單位。 講座中，國稅局外展部全美總督導Derek Ganter表示，2022年8月美國通過「降通膨法」(Inflation Reduction Act，IRA)，這項重大的稅務改革不僅對註冊會計師和稅務專家有所影響，對那些想要產品創新、拓展市場份額的小企業來說也至關重要。國稅局也因此收到了8000億元規模的資金支持，用於改革稅務流程和商業模式，讓國稅局能更好為私人企業提供報稅服務。

來自稅、法、財務三大領域的專家們在會上對最新的資訊及民眾需要重視的相關注意事項進行專業的說明，且就民眾關心些問題展開細緻分享。

佳信貸款總裁劉艷秋介紹2023年最新的貸款和投資計劃，之後還分享介紹「社區再投資法案」（Community Reinvestment Act，CRA），該法案為中低收入群體提供了優惠信貸機會，符合條件的購房者可享受低利率貸款，且沒有收入限制，無需查看購房者的收入水平。

稅務方面，會計師汪光中在會上講解新稅法對於最低必要提款額（Required Minimum Distribution，RMD）的修正，及為退休後還要繳稅的原因。現任監事長、會計師施啓祥詳細講解「降通膨法」所涉及的能源安全方面的法規，及對「如何獲得7500元清潔能源汽車稅收抵扣」的詳細介紹。現任理事長、會計師李崇正則對房地產投資的稅務種類進行分析， 並著重講解了房地產投資中需要注意的稅務問題。

在法律方面，律師鄭博仁在講座上就華人民眾頗為關心的「房東房客糾紛」問題說明講解。他指出，在租房糾紛上，「21天」這個數字是非常重要的。根據加州法律，如房東在21天以內沒有退還定金（Security deposits）給房客，即便房客破壞了房屋，但只要房客提告，房東還是會敗訴。另外，如任何維修不能在21天內完成，房東可提前準備維修成本估算，房東必須保證在維修完成後的14天內將收據交給他們。如房客或房客的客人損壞了房屋，房東也是可從押金中扣除維修費用；但房東不能因房屋的日常磨損扣取費用。

除財稅法資訊外，榮譽監事長陳英煌、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永也在會上致辭，並向華人同胞拜年。此次講座由北美華人會計師協會會長張青主持。

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