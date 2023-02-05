洛市4校共慶新年 中華美食工藝吸睛

小學生們表演少林功夫。（受訪者提供）

1月28日農曆大年初七，近千名來自洛杉磯 聯合學區（LAUSD）的學生和家長們齊聚在西洛杉磯的威尼斯高中(Venice High School)， 以園遊會的形式共慶農曆新年。

共有四所洛杉磯市的學校參與此次農曆新年慶祝活動，分別是百老匯小學(Broadway Elementary School)、百樂德小學 (Braddock Drive Elementary School)、馬克吐溫中學(Mark Twain Middle School)和威尼斯高中 (Venice High School)。這些學校全都設有中英雙語沉浸式教育 班，為熱愛中華文化的學生們提供從小學、初中直至高中的「一站式」教育通道。自2012年起，每年的農曆新年，由這四所學校的中英雙語班家長運營的非營利組織「萌龍雙語」(DragonSprouts) 都會組織一系列慶祝活動。

學生們表演「曹衝稱象」的故事。（受訪者提供）

與往年不同，今年是第一次以園遊會的形式慶祝農曆新年。在主舞台上，學生們的中文歌舞、少林武術和中國故事短劇等表演贏得觀眾陣陣掌聲。台下，寫春聯、編中國結、剪紙、做燈籠、踢毽子、裝飾紅包等各類傳統文化遊戲也吸引孩子們爭相參與，熱鬧非凡。此外，傳統美食 攤前也人頭攢動，糖葫蘆、春捲、餃子、燒賣、鳳梨酥、奶茶等中華美食魅力無窮,令人食指大動；其中最受歡迎的莫過於糖畫和麵人，大家在攤位前大排長龍，等待著觀看製作過程。對許多孩子來說，這是他們第一次接觸到好看又好吃的傳統民間工藝。

深受學生們喜愛的舞獅表演。（受訪者提供）

此次四校聯辦的農曆新年園遊會不僅讓學生和家長們更真切地體驗中華文化的魅力，也讓西洛杉磯的華裔家庭們感受到濃濃的年味。在農曆新年正式作為加州法定假日亮相的2023年，留下別樣的回憶。