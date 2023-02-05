蘇珊中學華裔家長會 「謝師宴」慶佳節

參加當天演出的華人孩子們。（記者楊青／攝影）

核桃谷聯合學區蘇珊中學華裔 家長會和華人 家長們組成的義工團隊2日以「謝師宴」的方式與華洋師生共慶中國農曆新年和元宵佳節。華人家長會同時捐款1萬元，讓學校能擁有更好的教學資源。

蘇珊中學的多功能廳2日熱鬧非常。20多位華人家長有的忙著布置會場，有的忙著準備食物，有的進行節目演出前最後一輪排練。負責包餃子 的宋勝蘭和Linda杜兩位華人家長表示，一大早就在家和好了麵團，這樣才能保證現場包出的餃子，呈現最新鮮和地道的中國手工餃子好味道。

家長義工們為準備此次新年聯歡付出了很大努力。（記者楊青／攝影） 核桃谷聯合學區的多位教委和蘇珊中學的校長和教師們愉快參加當天中國農曆新年慶會，感謝華人家長和義工們的努力和付出。（記者楊青／攝影）

蘇珊中學華裔家長會會長許書怡（Joy）表示，每年蘇珊中學華裔家長會都舉辦中國新年慶祝活動，不僅感謝老師們的辛苦工作，也傳揚中華文化，讓美國社區更瞭解華人團體，增進華美情誼。她特別感謝理事會和整個團隊的努力和付出。

家長義工現場包餃子供大家品嘗。（記者楊青／攝影） 核桃華協會長官慧珍（右二）和前會長Lucy楊（右一）應邀參加當天慶祝活動。（記者楊青／攝影）

華人家長們的付出，果然讓活動精彩紛呈。媽媽們自排自演的多個舞蹈，孩子們表演嗩吶、古箏、武術、爵士舞和中國舞蹈，獲得滿堂掌聲。

當天豐盛的新年午宴，更是讓教師們拍手稱快，家長們巧手貢獻的美食包括蘿蔔燜牛腩、酱牛肉及秘製蝦餅等數十種，應有盡有，不少老師表示，他們領略到中餐的豐盛和美味。

兔年新年期間，華裔家長會還向蘇珊中學捐款1萬元，支持學校教學。校長Smith感謝華裔家長會的新年大禮，感謝華裔家長會在學校和華裔家庭間建立了最好的橋樑。她表示，會用這筆捐款添置供STEM課程使用的蘋果電腦。