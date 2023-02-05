蘇珊中學華裔家長會 「謝師宴」慶佳節
核桃谷聯合學區蘇珊中學華裔家長會和華人家長們組成的義工團隊2日以「謝師宴」的方式與華洋師生共慶中國農曆新年和元宵佳節。華人家長會同時捐款1萬元，讓學校能擁有更好的教學資源。
蘇珊中學的多功能廳2日熱鬧非常。20多位華人家長有的忙著布置會場，有的忙著準備食物，有的進行節目演出前最後一輪排練。負責包餃子的宋勝蘭和Linda杜兩位華人家長表示，一大早就在家和好了麵團，這樣才能保證現場包出的餃子，呈現最新鮮和地道的中國手工餃子好味道。
蘇珊中學華裔家長會會長許書怡（Joy）表示，每年蘇珊中學華裔家長會都舉辦中國新年慶祝活動，不僅感謝老師們的辛苦工作，也傳揚中華文化，讓美國社區更瞭解華人團體，增進華美情誼。她特別感謝理事會和整個團隊的努力和付出。
華人家長們的付出，果然讓活動精彩紛呈。媽媽們自排自演的多個舞蹈，孩子們表演嗩吶、古箏、武術、爵士舞和中國舞蹈，獲得滿堂掌聲。
當天豐盛的新年午宴，更是讓教師們拍手稱快，家長們巧手貢獻的美食包括蘿蔔燜牛腩、酱牛肉及秘製蝦餅等數十種，應有盡有，不少老師表示，他們領略到中餐的豐盛和美味。
兔年新年期間，華裔家長會還向蘇珊中學捐款1萬元，支持學校教學。校長Smith感謝華裔家長會的新年大禮，感謝華裔家長會在學校和華裔家庭間建立了最好的橋樑。她表示，會用這筆捐款添置供STEM課程使用的蘋果電腦。
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