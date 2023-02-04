專家解析槍案 籲正視亞裔長者孤獨感

「華裔槍擊事件的省思：長者的全人健康與關懷」講座，全體合影。（記者王若然／攝影）

近日，發生在華裔社區的多起槍擊 案，引發社會對華裔年長人士精神健康的關注。艾爾蒙地市（El Monte）的長庚健康中心（Sunnyday Adult Day Health Care）聯合多個組織舉辦「華裔槍擊事件的省思：長者的全人健康與關懷」講座，請專家為在場中老年人講述如何保持精神健康等內容。國會議員趙美心 及多位民選官員到場支持。

四位講師和主持人。左起：葉顏瑋茵，雷洛美，葉高芳，劉哲沛，黃麗薰。（記者王若然／攝影）

當天的四位主講人員分別是亞太家庭研究中心黃麗薰博士，活現機構總裁葉顏瑋茵博士，愛與衝突和睦事工會長劉哲沛律師，國際真愛家庭協會特約講師雷洛美。這四個機構也是當天活動的合辦單位。講座由葉高芳博士主持。

葉顏瑋茵心理學博士介紹亞裔 長輩在兒時或年輕時經歷過痛苦，老了之後會導致長期的心理困擾。她呼籲宗教團體、社區和政府合作，提供心理干預和治療。她表示，如何降低亞裔群體對心理治療的排斥，也是很重要的課題。雷洛美講述提前干預和預防老人心理問題的重要性。她說，如果心結沒有打開，問題沒有解決，心理問題就一直存在。長期累積的怨恨，很可能在一件小事上就引爆。

劉哲沛律師則從亞裔男性的性格和家庭方面分析可能觸發精神疾病的因素。他認為，亞裔不應通過逃避和壓抑來解決問題，而應該通過即時溝通，和睦地解決問題。黃麗薰博士則表示，在譴責槍枝暴力和仇恨的同時，要正視亞裔移民長者面對文化衝擊下的孤獨感。

長庚健康中心院長覃岱麗介紹說，蒙市槍擊案發生後，有些老人受到很大的衝擊。而老人日間照護中心是一個「防範性」治療的前線機構，她希望能維護老人的身心健康，防範於未然，鼓勵長輩們與社區老人中心聯繫，子女也應鼓勵長輩出來多交朋友。

國會議員趙美心。（記者王若然／攝影）

國會議員趙美心出席當天的講座。她發表講話說，蒙市槍擊案給社區帶來巨大的創傷，有人害怕，有人不敢正常生活，但她鼓勵民眾從傷痛中走出來，回到正常生活中。趙美心說，她正在積極起草槍枝預防性法案，讓持槍的潛在危險人物提前被發現，以預防大規模槍擊事件的發生。

出席當天活動的民選官員及政府人士還包括加州眾議員方樹強代表Jennifer Tang，山景城學區教委吳孟臻，洛杉磯縣亞裔員工協會代表嚴志瑋，南艾爾蒙地市長Gloria Ramos以及市議員Manny Acosta。