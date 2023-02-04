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華裔心理醫師呼籲 勿輕忽長者求助聲音

記者王若然／洛杉磯報導
蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，導致11人死亡，九人受傷。（記者王若然／攝影）
蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，導致11人死亡，九人受傷。（記者王若然／攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市槍擊大屠殺發生後，引各界民眾震驚。沉痛哀悼無辜遇難的11名民眾之餘，控槍和關注長者心理健康話題被重新提及。日前，南加華裔心理醫師王肇英向本報投稿，呼籲不要忽略那些需要幫助和治療的聲音。

（影音來源：記者王若然）

王肇英表示，近期南加和北加接連兩起槍擊案讓她心痛，發生在她定居的加州，且受害者多是亞裔。在這個本應闔家歡樂慶祝春節的日子裡，令她備感遺憾。

她認為，當務之急是對槍枝管控來避免這類大屠殺的發生。雖然加州的政策相對嚴格，但也止不住悲劇發生。槍枝固然可帶給人安全感，但保護自己和屠殺他人的界線很容易跨越。

第二是對社區民眾心理健康的關注。她說，加上去年發生在橙縣的教堂慘案，三名兇嫌都是60歲以上的長者，除了年齡都偏大，這些長者還有其他共同點，包括缺乏家庭和社會的幫助，經濟窘迫及沒有及時有效心理治療。

她舉例說，蒙市屠殺案兇嫌陳友艮(Huu Can Tran，音譯)之前去過警局報警稱其家人在毒害他，這實際上顯示他需要幫助和治療。其他相關共性包括「搬離住處」（dislocation），語言障礙及長期的生活不順和心理創傷。

她說，「系統需要改革，通過控槍防止悲劇的再次發生。也許個人、團體需要做更多去接觸和幫助社區。」

王肇英博士是美國心理分析協會（American Psychoanalytic Association）及國際心理分析協會（International Psychoanalytic Association）的成員。

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