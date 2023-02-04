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長青會元宵慶生會 舞獅舞龍切蛋糕

記者楊青╱鑽石吧報導
長輩們爭相給獅子和長龍投遞紅包，迎接新年喜氣。（記者楊青╱攝影）
長輩們爭相給獅子和長龍投遞紅包，迎接新年喜氣。（記者楊青╱攝影）

鑽石吧長青會400多位華人長輩2日歡聚鑽石吧社區中心（Diamond Bar Center），慶祝中國農曆新年和元宵佳節，同時為數十位春季生日的長輩慶生，舞獅舞龍、切蛋糕、各種歌舞和各種才藝表演輪番上場，長青會還向每位長輩都發送新年紅包，送上新年滿滿祝福。

長青會榮譽理事長施吾庠愉快應邀與肚皮舞演員們合影。（記者楊青╱攝影）
長青會榮譽理事長施吾庠愉快應邀與肚皮舞演員們合影。（記者楊青╱攝影）
各級民選官員2日與長青會歡聚一堂共慶農曆新年和元宵佳節。（記者楊青╱攝影）
各級民選官員2日與長青會歡聚一堂共慶農曆新年和元宵佳節。（記者楊青╱攝影）

作為聖蓋博谷最大的華人年長者團體，鑽石吧長青會每次活動都吸引數百年長者參與，本次新年和元宵慶會熱鬧程度更勝以往，鑽石吧中心數百車位全部停滿，中心被迫臨時增加停車位。而慶會現場更是張燈結彩，長輩們紛紛穿上中式過年盛裝，全體合唱「賀新年」，將近三個小時的團聚喜氣洋洋。

台大校友會舞獅隊和長青會各班會員組成的舞龍隊，在喧天的鼓聲中先後出場，並向大家拜年，揭開慶會序幕，長輩們紛紛向獅子和長龍投遞紅包，迎接新年喜氣。來自聯邦眾議員金映玉、洛杉磯縣政委員蘇麗絲辦公室的代表，以及鑽石吧及核桃市的民選官員周柏華、劉珝林、劉敏兒、佟儀、李敏妮、趙百淳等分別向長輩們拜年，祝福大家新年健康，長命200歲。民選官員表示，長青會成為聖蓋博谷最大的退休華人團體實至名歸，華人年長者團體能夠發展到長青會這麼大的規模，非常罕見，希望長青會新的一年愈來愈好。

美食達人林慧懿帶媽媽給獅子喂紅包。（記者楊青╱攝影）
美食達人林慧懿帶媽媽給獅子喂紅包。（記者楊青╱攝影）

長青會各個興趣班的學員們，當天爭相展示學習成果。現場展示的書畫班和瓷器彩繪班同學上百件作品，為會場增加濃濃的人文氣息；嚴金枝老師率領編織班的同學表演精彩毛衣服裝秀；英文班朗誦「If you are and you know」；林鴻安演唱行「西班牙的眼睛」，黃麗英演唱「飛鳥與射手」，羅知平演唱「Move it move it」，黃小蘭演唱「冬戀」；陳靜宜老師率領民族舞蹈班的同學表演「茶山情歌」；藍月亮肚皮舞團表演埃及拐杖舞；王力軍老師率領國劇班同學景臨和李愛傑表演「霸王別姬」和「鎖麟囊」；土風舞班、太極養生班、元極舞班和養生韻律舞班、排舞班、社交舞班的老師和同學們也分別表演太極氣功21式、元極舞、養生健康操、探戈、排舞和中國功夫等等，台上台下一片歡騰。

長青會榮譽理事長施吾庠、理事長梁春梅、會長甘翠萍感謝各班班長和義工們一年的辛勤付出與奉獻。施吾庠同時代表長青會向現場每一位長輩發送新年紅包，祝福每一位會員都有健康、平安、 喜樂的一年。

由長青會各班同學組成的舞龍隊表演舞龍，活力十足。（記者楊青╱攝影）
由長青會各班同學組成的舞龍隊表演舞龍，活力十足。（記者楊青╱攝影）
鑽石吧長青會400多位華人長輩2日歡聚鑽石吧社區中心，慶祝中國農曆新年和元宵佳節...
鑽石吧長青會400多位華人長輩2日歡聚鑽石吧社區中心，慶祝中國農曆新年和元宵佳節，同時為數十位春季生日的長輩慶生。（記者楊青╱攝影）
鑽石吧長青會400多位華人長輩2日歡聚鑽石吧社區中心，慶祝中國農曆新年和元宵佳節...
鑽石吧長青會400多位華人長輩2日歡聚鑽石吧社區中心，慶祝中國農曆新年和元宵佳節，同時為數十位春季生日的長輩慶生。（記者楊青╱攝影）

鑽石吧 華人 聖蓋博

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