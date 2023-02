長青會元宵慶生會 舞獅舞龍切蛋糕

長輩們爭相給獅子和長龍投遞紅包,迎接新年喜氣。(記者楊青╱攝影)

鑽石吧 長青會400多位華人 長輩2日歡聚鑽石吧社區中心(Diamond Bar Center),慶祝中國農曆新年和元宵佳節,同時為數十位春季生日的長輩慶生,舞獅舞龍、切蛋糕、各種歌舞和各種才藝表演輪番上場,長青會還向每位長輩都發送新年紅包,送上新年滿滿祝福。

長青會榮譽理事長施吾庠愉快應邀與肚皮舞演員們合影。(記者楊青╱攝影) 各級民選官員2日與長青會歡聚一堂共慶農曆新年和元宵佳節。(記者楊青╱攝影)

作為聖蓋博 谷最大的華人年長者團體,鑽石吧長青會每次活動都吸引數百年長者參與,本次新年和元宵慶會熱鬧程度更勝以往,鑽石吧中心數百車位全部停滿,中心被迫臨時增加停車位。而慶會現場更是張燈結彩,長輩們紛紛穿上中式過年盛裝,全體合唱「賀新年」,將近三個小時的團聚喜氣洋洋。

台大校友會舞獅隊和長青會各班會員組成的舞龍隊,在喧天的鼓聲中先後出場,並向大家拜年,揭開慶會序幕,長輩們紛紛向獅子和長龍投遞紅包,迎接新年喜氣。來自聯邦眾議員金映玉、洛杉磯縣政委員蘇麗絲辦公室的代表,以及鑽石吧及核桃市的民選官員周柏華、劉珝林、劉敏兒、佟儀、李敏妮、趙百淳等分別向長輩們拜年,祝福大家新年健康,長命200歲。民選官員表示,長青會成為聖蓋博谷最大的退休華人團體實至名歸,華人年長者團體能夠發展到長青會這麼大的規模,非常罕見,希望長青會新的一年愈來愈好。 美食達人林慧懿帶媽媽給獅子喂紅包。(記者楊青╱攝影)

長青會各個興趣班的學員們,當天爭相展示學習成果。現場展示的書畫班和瓷器彩繪班同學上百件作品,為會場增加濃濃的人文氣息;嚴金枝老師率領編織班的同學表演精彩毛衣服裝秀;英文班朗誦「If you are and you know」;林鴻安演唱行「西班牙的眼睛」,黃麗英演唱「飛鳥與射手」,羅知平演唱「Move it move it」,黃小蘭演唱「冬戀」;陳靜宜老師率領民族舞蹈班的同學表演「茶山情歌」;藍月亮肚皮舞團表演埃及拐杖舞;王力軍老師率領國劇班同學景臨和李愛傑表演「霸王別姬」和「鎖麟囊」;土風舞班、太極養生班、元極舞班和養生韻律舞班、排舞班、社交舞班的老師和同學們也分別表演太極氣功21式、元極舞、養生健康操、探戈、排舞和中國功夫等等,台上台下一片歡騰。