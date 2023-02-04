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Secure2.0法案 公司新退休帳戶享優惠

記者張宏╱洛杉磯報導
北美華人會計師協會3日舉辦線上講座，會計師梁俊鎧為大家集中概括去年12月28日拜登總統簽署Secure2.0退休法案帶來的變化。（網路截圖）
北美華人會計師協會3日舉辦線上講座，會計師梁俊鎧為大家集中概括去年12月28日拜登總統簽署Secure2.0退休法案帶來的變化。（網路截圖）

北美華人會計師協會和橙縣華僑文教中心3日聯合舉辦「2023錢兔似錦新春財稅法律生活線上大講座」，會計師梁俊鎧為大家集中概括去年12月28日拜登總統簽署的Secure2.0退休法案帶來的變化。

會計師律師梁俊鎧表示，Secure2.0退休法案是一個對個人和公司退稅利好法律。首先，原定2023年的1月開始實施的透過Venmo、PayPal或Cash App等第三方支付平台為商品或服務付款，需申報1099-K，已延期一年實施。這個法律由國會通過，國稅局無法減免，除非國會在今年做出修正，不然明年1月31日就會實施。本來在2022年前，需要有200筆，總額達到2萬元才會有1099-K的問題，現在只要超過600元就需要填報1099-K表格。但是Vemo對轉帳內容無法識別分類，對此只能找Vemo申訴一些轉帳內容並不是生意收入，或是在國稅局網頁有一個折中辦法，在其他收入類別（Other Income）內放入1099-K，再加入交易描述。

他說，新法規定，對於小型公司，如果成立新的退休帳戶可有優惠，能扣抵其他的應付稅。員工數量不同，比例也會不同，最高可拿到減免額是5000元。 高等教育儲蓄529帳戶如果錢沒有用完，可轉入Roth IRA退休帳戶。但前提是529帳戶必須開滿15年，且有轉入數額的規定，但這對中產不無小補。

另外，新法規定兼職僱員只要一年工作滿500個小時，且連續工作兩年，就可參加公司的退休帳戶。 如果個人放錢在退休帳戶，可拿到在所得稅部分獲得稅務優惠。但是2026年以後，就不是稅務優惠，而是政府會直接將這筆錢打入退休帳戶，最高金額是2000元。

以前買二手電車沒有優惠，但現在只要符合一定要求，可有4000元的優惠。值得注意的是，2022年開始國稅局擴大對數字財產的申報，不僅是電子貨幣，還包括虛擬資產。

退休 國稅局 拜登

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