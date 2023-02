國家健康調查 橙縣5千居民中選

國家健康與營養調查研究首席醫療官Tony Nguyen醫生(圖中)強調,CDC從60年代開始進行國家健康和營養調查研究, 並據此制定嬰幼兒成長及各種健康指標。(記者蕭迪玉/攝影)

聯邦疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,簡稱CDC )選中南加州的橙縣 ,展開國家健康和營養調查研究(National Health And Nutrition Examination Survey,簡稱NHANES)實地訪談及健康檢查,獲選的居民將在橙縣博覽會的流動健檢中心接受免費體檢。國家健康和營養調查研究結合健康訪談和體檢,以全面了解美國人飲食與健康長期趨勢。

CDC國家健康與營養調查研究首席醫官Tony Nguyen醫生指出,CDC在橙縣隨機選出5000人參加面對面的健康訪談,他鼓勵獲選的亞裔 居民不要放棄此一難得的機會,以反映美國亞裔在飲食與健康上的真實狀況。

橙縣衛生局醫療官Regina Chinsio-Kwong醫生呼籲亞裔重視國家健康和營養調查研究的訪談與體檢。(記者蕭迪玉/攝影)

橙縣衛生局 (Health Care Agency) 醫療官Regina Chinsio-Kwong醫生說,流動健檢中心來橙縣進行實地研究的時間從即日起到3月初,她鼓勵獲選居民積極參與免費體檢,她本人曾患乳癌,所幸在健康檢查中發現而獲得治療。 由於橙縣族裔及文化多元,獲選參加國家健康與營養調查研究的必定有亞裔及華裔,希望大家重視這項機會,CDC收集到的統計資料,將直接影響未來美國的醫療政策走向。

流動健檢中心由四部相連的大型移動拖車組成,每年穿越美國,訪問15個縣,橙縣今年約5000居民被選中參與這項特別的健康調查研究,大約600人獲選參加免費體檢。

CDC國家健康與營養調查研究3日邀請媒體參觀流動健檢中心內部設備,健檢項目包括身高、體重、血壓、驗血、平衡感、BMI、肝臟超音波檢查等,每人健檢時間約2個半小時。參與者可得到適度的經濟獎勵,還會收到一份個人健康狀況報告。如有需要,可同時報銷交通費和托兒費。這項健康與營養調查研究是以統計學隨機挑選具有代表性的樣本,獲選的居民才會收到郵件通知,並進一步安排訪談及體檢。