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國家健康調查 橙縣5千居民中選

橙縣訊
國家健康與營養調查研究首席醫療官Tony Nguyen醫生（圖中）強調，CDC從60年代開始進行國家健康和營養調查研究， 並據此制定嬰幼兒成長及各種健康指標。（記者蕭迪玉／攝影）
國家健康與營養調查研究首席醫療官Tony Nguyen醫生（圖中）強調，CDC從60年代開始進行國家健康和營養調查研究， 並據此制定嬰幼兒成長及各種健康指標。（記者蕭迪玉／攝影）

聯邦疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC)選中南加州的橙縣，展開國家健康和營養調查研究（National Health And Nutrition Examination Survey，簡稱NHANES）實地訪談及健康檢查，獲選的居民將在橙縣博覽會的流動健檢中心接受免費體檢。國家健康和營養調查研究結合健康訪談和體檢，以全面了解美國人飲食與健康長期趨勢。

CDC國家健康與營養調查研究首席醫官Tony Nguyen醫生指出，CDC在橙縣隨機選出5000人參加面對面的健康訪談，他鼓勵獲選的亞裔居民不要放棄此一難得的機會，以反映美國亞裔在飲食與健康上的真實狀況。

橙縣衛生局醫療官Regina Chinsio-Kwong醫生呼籲亞裔重視國家健康...
橙縣衛生局醫療官Regina Chinsio-Kwong醫生呼籲亞裔重視國家健康和營養調查研究的訪談與體檢。（記者蕭迪玉／攝影）

橙縣衛生局 (Health Care Agency) 醫療官Regina Chinsio-Kwong醫生說，流動健檢中心來橙縣進行實地研究的時間從即日起到3月初，她鼓勵獲選居民積極參與免費體檢，她本人曾患乳癌，所幸在健康檢查中發現而獲得治療。 由於橙縣族裔及文化多元，獲選參加國家健康與營養調查研究的必定有亞裔及華裔，希望大家重視這項機會，CDC收集到的統計資料，將直接影響未來美國的醫療政策走向。

流動健檢中心由四部相連的大型移動拖車組成，每年穿越美國，訪問15個縣，橙縣今年約5000居民被選中參與這項特別的健康調查研究，大約600人獲選參加免費體檢。

CDC國家健康與營養調查研究3日邀請媒體參觀流動健檢中心內部設備，健檢項目包括身高、體重、血壓、驗血、平衡感、BMI、肝臟超音波檢查等，每人健檢時間約2個半小時。參與者可得到適度的經濟獎勵，還會收到一份個人健康狀況報告。如有需要，可同時報銷交通費和托兒費。這項健康與營養調查研究是以統計學隨機挑選具有代表性的樣本，獲選的居民才會收到郵件通知，並進一步安排訪談及體檢。

橙縣 CDC 亞裔

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