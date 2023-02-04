我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

賞櫻探幽 12天暢遊日本7城 還可銜接台灣環島七日遊

記者丁曙／巴沙迪那報導
陽春3月櫻花盛開暢遊日本。（世紀旅遊提供）
陽春3月櫻花盛開暢遊日本。（世紀旅遊提供）

春暖花開，疫情減緩，客人出行意願增強。世紀遊輪旅遊（Grand Century Cruises，簡稱世紀旅遊）舉辦全包式日本七城市12日遊，3月15日出發3月26日賦歸，參觀日本各主要景點和都市古城，包括全程往返機票、住宿酒店、豪華巴士，每人團費3299元，2月28日報名截止。

世紀旅遊推日本七城市12日遊行程表（世紀旅遊提供）
世紀旅遊推日本七城市12日遊行程表（世紀旅遊提供）

世紀旅遊顧問Simon錢說，去年該旅行社組織了全包式繽紛歐洲七國15日遊，報名踴躍廣受好評。今年，世紀旅遊又選擇櫻花盛開的陽春3月，主辦一次日本旅遊活動，滿足客人的需求。

這次旅行產品有幾個亮點。首先，參觀景點完整，包括東京、日光、富士五湖、高山、名古屋、奈良、白川鄉、京都、大阪，讓民眾能在一次行程觀光日本最多主要景點。其中，白川鄉是聯合國教科文組織命名的世界遺產，田園風光和自然景觀綺麗精彩，京都、奈良都是日本古都，東京、大阪則是最現代化的大都市等，而名古屋市則被聯合國教科文組織認可為「創意都市」。

日本自然景色湖光山色水榭。（世紀旅遊提供）
日本自然景色湖光山色水榭。（世紀旅遊提供）

其次，行程12天是一個日本深度旅遊，有別於傳統的華人旅遊團的七天行程。因為七天行程比較緊湊，走馬看花很多景點看不到。然而12天行程則比較完整，涵蓋多個古蹟和溫泉。這次行程自始至終都是獨家安排，在富士山和白川鄉都是選擇溫泉酒店，在客房裡可以遠眺富士山。

第三，此次行程將包含豪華旅遊巴士、精選八晚四星級豪華酒店和兩晚日式溫泉酒店，以及所有酒店提供早餐、中文導遊、參觀景點門票、4午餐+3晚餐、國際機票 (美國各大城市均可出發)。世紀旅遊旅行社報價包含往返機票和4星級酒店，增加客人參團的便利性和舒適性。

這次日本遊還有一個特點，在完成之後還銜接一個「台灣環島七日遊」。在日本遊3月26日行程結束後，其中一些客人還想去台灣玩可以加入，直接從日本大阪搭機飛往台北，至4月1日結束，另外附加收費899元。這是一個選擇性項目。

日本京都祗園區的藝伎。（世紀旅遊提供）
日本京都祗園區的藝伎。（世紀旅遊提供）

Simon預計，這個日本七城市12日遊團預計有60人報名。日本政府的防疫政策要求入境客人必須接種過三劑疫苗針。如果沒有注射過疫苗針，可在出發前接受核酸檢測。

日本旅遊團報名及節目詳情，可致電世紀旅遊洽詢626-666-6999 或1-805-609-6090；Fax:626-463-9655；網站：www.grandcenturycruises.com。公司地址：2956 E. Colorado Blvd., Ste 120, Pasadena。

日本 疫苗 聯合國

上一則

橙縣急診科醫師車禍 肇事司機還補刀

下一則

借錢投資 也可減少稅務負擔

延伸閱讀

日24歲女偶像遭割喉、全裸陳屍賓館 54歲無業男遭逮

日24歲女偶像遭割喉、全裸陳屍賓館 54歲無業男遭逮
兒惡搞壽司郎 父首度回應風波 泛淚鞠躬道歉

兒惡搞壽司郎 父首度回應風波 泛淚鞠躬道歉
股神巴菲特有眼光 日商社獲利破紀錄 將擴大回饋股東

股神巴菲特有眼光 日商社獲利破紀錄 將擴大回饋股東
日本壽司郎遭惡搞事件 竟帶動這類股大漲

日本壽司郎遭惡搞事件 竟帶動這類股大漲
安倍晉三胞弟岸信夫 因「健康問題」請辭國會議員

安倍晉三胞弟岸信夫 因「健康問題」請辭國會議員
「壽司郎」遭惡搞沒生意 美少女、小學生上門消費力挺

「壽司郎」遭惡搞沒生意 美少女、小學生上門消費力挺

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

2023-01-27 19:58
微軟、亞馬遜等科技大廠最近接連傳出萬人以上規模的裁員消息，讓不少華人被波及，開始各謀出路 。 （Microsoft公司臉書）

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

2023-01-31 13:00
高女士的汽車停在家門口，車牌一分鐘內就被盜取。（記者邵敏／攝影）

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

2023-01-29 19:39
洛杉磯地鐵亂象頻發，同為公共交通系統的洛杉磯巴士，情況會好一些嗎？（取材自IG）

世說新聞╱活春宮 吵架鬥毆 LA巴士也很亂？

2023-01-27 16:45

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有