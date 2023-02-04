賞櫻探幽 12天暢遊日本7城 還可銜接台灣環島七日遊

陽春3月櫻花盛開暢遊日本。（世紀旅遊提供）

春暖花開，疫情減緩，客人出行意願增強。世紀遊輪旅遊（Grand Century Cruises，簡稱世紀旅遊）舉辦全包式日本 七城市12日遊，3月15日出發3月26日賦歸，參觀日本各主要景點和都市古城，包括全程往返機票、住宿酒店、豪華巴士，每人團費3299元，2月28日報名截止。

世紀旅遊推日本七城市12日遊行程表（世紀旅遊提供）

世紀旅遊顧問Simon錢說，去年該旅行社組織了全包式繽紛歐洲七國15日遊，報名踴躍廣受好評。今年，世紀旅遊又選擇櫻花盛開的陽春3月，主辦一次日本旅遊活動，滿足客人的需求。

這次旅行產品有幾個亮點。首先，參觀景點完整，包括東京、日光、富士五湖、高山、名古屋、奈良、白川鄉、京都、大阪，讓民眾能在一次行程觀光日本最多主要景點。其中，白川鄉是聯合國 教科文組織命名的世界遺產，田園風光和自然景觀綺麗精彩，京都、奈良都是日本古都，東京、大阪則是最現代化的大都市等，而名古屋市則被聯合國教科文組織認可為「創意都市」。

日本自然景色湖光山色水榭。（世紀旅遊提供）

其次，行程12天是一個日本深度旅遊，有別於傳統的華人旅遊團的七天行程。因為七天行程比較緊湊，走馬看花很多景點看不到。然而12天行程則比較完整，涵蓋多個古蹟和溫泉。這次行程自始至終都是獨家安排，在富士山和白川鄉都是選擇溫泉酒店，在客房裡可以遠眺富士山。

第三，此次行程將包含豪華旅遊巴士、精選八晚四星級豪華酒店和兩晚日式溫泉酒店，以及所有酒店提供早餐、中文導遊、參觀景點門票、4午餐+3晚餐、國際機票 (美國各大城市均可出發)。世紀旅遊旅行社報價包含往返機票和4星級酒店，增加客人參團的便利性和舒適性。

這次日本遊還有一個特點，在完成之後還銜接一個「台灣環島七日遊」。在日本遊3月26日行程結束後，其中一些客人還想去台灣玩可以加入，直接從日本大阪搭機飛往台北，至4月1日結束，另外附加收費899元。這是一個選擇性項目。

日本京都祗園區的藝伎。（世紀旅遊提供）

Simon預計，這個日本七城市12日遊團預計有60人報名。日本政府的防疫政策要求入境客人必須接種過三劑疫苗 針。如果沒有注射過疫苗針，可在出發前接受核酸檢測。

日本旅遊團報名及節目詳情，可致電世紀旅遊洽詢626-666-6999 或1-805-609-6090；Fax:626-463-9655；網站：www.grandcenturycruises.com。公司地址：2956 E. Colorado Blvd., Ste 120, Pasadena。