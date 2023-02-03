LA安置遊民 南區見成效

洛市已逐步清掃、安頓流浪居民，流浪居民也紛紛大讚市長一舉。（abc7截圖）

洛杉磯 市市長貝斯（Karen Bass）2月1日（周三）宣布遊民 安置計畫「內部安全（Inside Safe）」已開始在洛市南區運行，並將持續向西推進。

洛市市議員道森（Marqueece Harris Dawson）表示， 已在洛市南區的卡爾弗大道（Culver Boulevard）和南斯勞森街（South Slauson Avenue） 附近設立臨時住所，安置25人。市議員派克 （Traci Park ）則表示，87街（West 87th Street）和西街（Western Avenue）附近也將設立臨時住處，預計可安置40遊民。

貝斯表示，這項「內部安全」計畫將優先服務已長期存在的流浪漢營地，為他們尋找合適的臨時住所、或永久住房。

自貝斯上任以來，「內部安全」首先在好萊塢 （Hollywood）和威尼斯區（Venice）等地進行，共安置約100遊民。她1月31日巡視其中一處臨時住房，居民們都開心的向貝斯表示「很開心能有住處」、「終於不用擔心被驅趕」。 而對「內部安全」計劃，市議員們也很支持。市議員派克表示，非常高興與貝斯合作，也很感激貝斯為洛市變得更安全所做的努力。