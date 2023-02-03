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河南同鄉會 阿市慶春節

洛杉磯訊

美西河南同鄉會於元月29日在阿罕布拉市河南會館舉辦春節聯歡會。美西河南同鄉會的會長王希成、副會長程效華、張政軍、張宏錦及張百英等代表同鄉會及理監事會向與會者拜年，與會者50餘人興致勃勃從洛縣、橙縣等不同城市齊聚一堂，共敘鄉情。

會中由任德東教授即興演講：「凡有陽光的地方都有華人生存與發展，而華人的根基在河南，在大中原。河南是中華文化與中華文明的發源地。弘揚中華文化、中華文明，融合美國文化和文明是新一代華人奮進的目標」。與會者深為同感。

有很多同鄉是首次前往同鄉會館，心情十分激動。同鄉們說，能夠在海外看到這麼多的河南同鄉過上傳統的中國年，感到非常驚喜。聯歡會上有抽獎，發紅包，猜謎語，男女老少，皆大歡喜。大家過了一個歡樂的中國年。

美西河南同鄉會是在1985年三月由早年從台灣來的河南鄉長們發起並成立，致今已接近40年。並且於2001年十月由熱心的河南鄉親們慷慨解囊，熱心捐獻，建立了現在的河南會館。如今會員們特別懷念老一輩的河南鄉長們，也感謝為同鄉會貢獻的鄉親們。

有意加入河南同鄉會的民眾可致電626-457-9336。河南會館位於3061 W. Valley Blvd. Alhambra

河南 華人 阿罕布拉

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