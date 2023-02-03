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年輕女子闖寵物店搶狗 店主阻攔遭痛毆臉部、灑胡椒粉

記者邵敏／洛杉磯報導
1月30日，貝爾花園市寵物店一隻一個月大的小狗被搶。（KTLA5）
1月30日，貝爾花園市寵物店一隻一個月大的小狗被搶。（KTLA5）

南加洛杉磯縣貝爾花園市（Bell Gardens）日前發生惡性搶劫案，一名女嫌闖進寵物店，強行抱走一隻一個月大的小狗，在遇到店主阻攔後，女嫌猛擊對方的臉，同時噴灑胡椒粉，造成被害人嚴重傷害。視頻監控記錄整個搶劫過程。

（影音來源：貝爾花園市警察局／記者邵敏後製）

案件發生在1月30日（周一）中午12時30分，位於東大街（ Eastern Avenue）6600號街區的人行道上。當時Planet Pet 寵物店店主Rosa Muñoz正在工作。監控視頻顯示，一位穿紅色睡褲的年輕女子走進店內，直接走到一個月大的小狗Maltipoo所在籠子，她打開籠子，不顧店主阻攔，抱走小狗就往外跑。

店主Muñoz趕緊跟著追上去，並指出小狗只有六周大，因為腹瀉正在服藥，要求對方把狗還給她。從監控錄像中可以看到，嫌疑女子當街毆打Muñoz，並向她噴胡椒噴霧，當時有一名目擊者從旁邊經過。 Muñoz指出，嫌疑人猛擊她的臉，之後有兩名男子過來幫助她，問是否需要幫忙報警，但嫌疑人已經搶走小狗揚長而去。

嫌疑人被描述為一名 18-25 歲左右的女性，膚色較淺。（KTLA5）
嫌疑人被描述為一名 18-25 歲左右的女性，膚色較淺。（KTLA5）

警方表示，女嫌往東大街向北朝拉夫蘭街（Loveland Street）跑去。這次襲擊給受害者造成嚴重傷害，需要接受治療。

據悉，被害人Muñoz經營這家寵物店已有 22 年，過去從未出過問題。遭到襲擊後，Muñoz需要打一個多月的石膏才能治癒傷痛，她的眼睛也需要在醫院接受治療。對於這次遭遇，Muñoz希望通過分享她經歷，讓其他業主知道有暴力搶寵物的案件發生，需小心防範。

嫌疑人被描述為18至25歲的女性，膚色較淺，赤褐色頭髮，中等身材，她作案時身穿黑色 T 恤和紅黑格子睡褲。任何認出這名女子的民眾，請撥打562-806-7613聯繫Tamayo警探，或撥打562-806-7618聯繫 Martinez 警探。

搶狗的嫌疑女子當街毆打寵物店主，並向她噴胡椒噴霧。（KTLA5）
搶狗的嫌疑女子當街毆打寵物店主，並向她噴胡椒噴霧。（KTLA5）
女性嫌疑人闖進寵物店，強行抱走一隻一個月大的小狗。（KTLA5）
女性嫌疑人闖進寵物店，強行抱走一隻一個月大的小狗。（KTLA5）

警察 南加 洛杉磯

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