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現賣現殺保證「鮮」 華人愛光顧屠宰加工場 讚性價比高

記者啟鉻／河濱報導
加工場入門處標誌牌。（記者啟鉻／攝影）
加工場入門處標誌牌。（記者啟鉻／攝影）

2023年春節期間，部分華人居民與親友相聚，吃上烤全羊。據了解，部分華人購買的是活羊，再送到屠宰場宰殺。河濱縣東谷市（Eastvale）就有一家西裔業者經營的家族式屠宰工場，吸引不少華人光顧。不過，也有居民認為，屠宰加工場在社區附近，由於環境問題，必然影響周邊社區房價，搬遷可能是遲早的事情。

（影音來源：記者啟鉻）

東谷市的這間屠宰場周邊是居民住宅，有羊、豬、牛提供顧客挑選，還有雞鴨鵝等，如果在這裡挑選活物直接在工場加工，價位從數十元至千餘元不等。由於是家族經營且年數比較長，部分華人居民及中餐廳會在節慶期間，到這裡購買活物加工。有的華人社團舉辦活動聚餐，也用請工場幫忙加工活羊。

一位當地華人組織負責人表示，曾經在三年前舉辦聚餐，為讓社團成員吃上烤羊肉串和羊雜湯，購買一隻重量120多磅的活羊，到工場加工。當時購買活羊的價格大約300元，加工費是60元。加工車間不允許外人進入，屬於手工屠宰。屠夫及工作人員服務很周到，宰殺羊只用十多分鐘，還根據要求，將羊各個部位分割好，如果要內臟，需要多加十元服務費，將內臟洗好。

屠宰車間，禁止外人進入。（記者啟鉻／攝影）
屠宰車間，禁止外人進入。（記者啟鉻／攝影）

奇諾市居民邱啟宜表示，不少華裔新移民喜歡光顧這間屠宰場，不過使用屠宰工場的居民，還是以中東、墨西哥等地移民居多。部分民眾因宗教信仰，在屠宰活物前還會念經。另一位Wu姓居民說，倘若去其他農場購買家畜，到這裡加工，對肉質能比較放心，也能保證新鮮。尤其是節慶時，若幾位友人聚餐，集資購買活物加工，性價比很高。

曾久居奇諾岡市的梁先生說，屠宰工場位於居民住宅附近，因為有時會有特別難聞的味道，勢必會影響周邊社區房價，遭當地居民詬病。未來，社區附近的屠宰加工場可能會需要搬遷到其他地方。

這家屠宰加工場，位於東谷市南部，地址是：14657 Chandler St. Eastvale ，名為Rastro Corona，也稱Corona Cattle Inc.(CCI )據工作人員介紹，這家工場成立於30年前，原屬於科洛那市（Corona），在東谷市從科洛那市獨立後，歸屬東谷轄區。工場就位在路邊，有醒目標誌，一周營業七天。

園內的大鵝提供顧客購買加工。（記者啟鉻／攝影）
園內的大鵝提供顧客購買加工。（記者啟鉻／攝影）
從較遠處看屠宰加工場。（記者啟鉻／攝影）
從較遠處看屠宰加工場。（記者啟鉻／攝影）
提供顧客購買加工的羊。（記者啟鉻／攝影）
提供顧客購買加工的羊。（記者啟鉻／攝影）
提供購買加工的牛。（記者啟鉻／攝影）
提供購買加工的牛。（記者啟鉻／攝影）

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