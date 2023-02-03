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洛城新語╱ 高通膨 恐仍是2023主旋律

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聯準會2023年的第一次升息，完全符合市場預期，幅度只有一碼。聯準會主席鮑爾雖然會後仍是「鷹」氣逼人，拋出「有必要繼續調高利率」的論調，但結合當前美債形勢，聯準會已是四面楚「鴿」。近一年的激進升息，只讓通膨放緩但仍居高不下；如今彈盡糧絕，只好容忍通膨長期高於2%。

2月1日升息過後，利率來到2007年10月以來的最高點。2022年3月以來連續八次加息，不到一年時間讓基準利率從近零升至4.5％-4.75％，幅度之大、速度之快，40年來未見。儘管聯準會如此的大刀闊斧，但現實情況正如鮑爾所說「通膨雖然已開始趨於緩和的過程，但仍處在高位，還有很多工作要做」。

不過聯準會似乎可以做的工作，已經不多。美國1月19日到達31.4兆合法舉債上限，眾院議長麥卡錫2月1日為此事前往白宮，與總統拜登商討解決國債上限危機的辦法。事實上，國債到達上限，兩黨展開對峙的戲碼，在過去幾年已是屢見不鮮。

自2000年以來，兩黨都養成習慣，用舉債的方式，周轉戰爭、減稅及擴大聯邦開支等開銷。導致如今美國國債升至31.4兆元的天文數字，是2000年剛進入21世紀時的六倍之多。而且從過去20年的經驗看，雖然兩黨頻頻就國債問題展開探討，但似乎很難找到解決的方法；距離上一次政府開支少於歲入，已經快25年之久。

既然國債問題會長期存在，聯準會在升息過程中，就不得不考量龐大國債的還款問題。因為更高的基準利率，意味著借貸成本增加，肯定會讓美國的債務問題惡化。要知道美國人口約3億3000萬，31.4兆元的國債平均到每個人頭上大約是10萬元。倘若每個人每月幫國家償還1000元的債務，要還八年多才能還完。而考慮到不是3億3000萬人都納稅，再加上國債連年增加，實際情況肯定更糟糕。

一邊是天文數字般的國債，另一邊是居高不下的通膨，聯準會毫無疑問會陷入兩難。如前文所述，防國債需要降，而防通膨又需要升息。在這樣的矛盾之下，考量到目前利率已是近15年來的高點，聯準會未來可以操作的空間已然很小。

這也是為何鮑爾2月1日會後雖然「鷹」氣逼人，但許多市場人士解讀聯準會其實已是四面楚「鴿」。Edward Jones投資策略師Angelo Kourkafas就直言，未來三個半月的時間裡，抵押貸款的借款成本將從高位下降。

聯準會似已「鷹」到盡頭，就意味著通膨只能靠時間慢慢磨平。過去近一年的激進升息，只能讓通膨有所緩和；如今彈盡糧絕，民眾可能還要再忍受一段較長時間的「通膨緩和過程」。

國債 聯準會 升息

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