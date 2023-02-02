警追捕贓車 2父親無辜遭殃身亡

航拍畫面顯示車禍涉及的車輛已被完全損毀。（KTLA電視台）

洛杉磯市聖費南度谷的派諾拉瑪市（Panorama City）31日晚發生一起車禍 ；一輛正在被警方追捕的嫌疑車輛在逃逸過程中撞上另一輛轎車，造成該車內兩名無辜男子身亡。據悉，這兩名受害人是相識30多年的朋友，同身為父親。

據警方消息，當晚約7時35分，警方在接到車輛被盜的報告後，隨即開始在El Dorado大道10600街區附近追捕被盜的嫌疑車輛。晚上8時左右，高速行駛的嫌疑車輛在Lanark街道和Woodman大道的交叉口附近，撞上了一輛銀色本田 轎車，該車司機當場被宣布死亡，車內乘客隨後也因傷不治身亡。

經法醫確認，這兩名受害人是49歲的Timothy Schultz和47歲的Christopher Teagardin。據悉，這兩名受害者相識已有30多年，Schultz有一個女兒，Teagardin有一個兒子。當晚他們剛取上墨西哥 卷餅，正在回程的路上。

警方確認，駕駛被盜車輛的司機名為Oscar Delacruz，32歲。車禍發生後，他從現場逃跑，但在附近的停車場被抓。嫌疑車輛內的另一名乘客也試圖逃跑，但迅速被抓。車內還有一名婦女受傷，已被送往醫院。

警方表示，嫌疑車輛內有一名男子可能服藥過量。