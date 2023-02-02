我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

警追捕贓車 2父親無辜遭殃身亡

洛杉磯訊
航拍畫面顯示車禍涉及的車輛已被完全損毀。（KTLA電視台）
航拍畫面顯示車禍涉及的車輛已被完全損毀。（KTLA電視台）

洛杉磯市聖費南度谷的派諾拉瑪市（Panorama City）31日晚發生一起車禍；一輛正在被警方追捕的嫌疑車輛在逃逸過程中撞上另一輛轎車，造成該車內兩名無辜男子身亡。據悉，這兩名受害人是相識30多年的朋友，同身為父親。

據警方消息，當晚約7時35分，警方在接到車輛被盜的報告後，隨即開始在El Dorado大道10600街區附近追捕被盜的嫌疑車輛。晚上8時左右，高速行駛的嫌疑車輛在Lanark街道和Woodman大道的交叉口附近，撞上了一輛銀色本田轎車，該車司機當場被宣布死亡，車內乘客隨後也因傷不治身亡。

經法醫確認，這兩名受害人是49歲的Timothy Schultz和47歲的Christopher Teagardin。據悉，這兩名受害者相識已有30多年，Schultz有一個女兒，Teagardin有一個兒子。當晚他們剛取上墨西哥卷餅，正在回程的路上。

警方確認，駕駛被盜車輛的司機名為Oscar Delacruz，32歲。車禍發生後，他從現場逃跑，但在附近的停車場被抓。嫌疑車輛內的另一名乘客也試圖逃跑，但迅速被抓。車內還有一名婦女受傷，已被送往醫院。

警方表示，嫌疑車輛內有一名男子可能服藥過量。

車禍 本田 墨西哥

上一則

好康報你知／海鷗超市

下一則

一分鐘看加州／LGBTQ+天堂 多元認同觀光首選

延伸閱讀

紐約布魯克林8大道 兔年醒獅大遊行

紐約布魯克林8大道 兔年醒獅大遊行
紐約法拉盛布斯紀念大道撬車竊盜 警緝蒙面嫌

紐約法拉盛布斯紀念大道撬車竊盜 警緝蒙面嫌
洛市去年車禍死亡20年新高 超速為主因

洛市去年車禍死亡20年新高 超速為主因
紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫
1月17日截止 洛杉磯市廉租房申請只剩3天

1月17日截止 洛杉磯市廉租房申請只剩3天
2022洛杉磯市交通死亡新高 這原因最致命

2022洛杉磯市交通死亡新高 這原因最致命

熱門新聞

南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

2023-01-26 18:18
警方公布繳獲的三支槍之一。（洛縣警局）

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

2023-01-26 18:31
年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

2023-01-26 15:47
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

2023-01-27 19:58

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%