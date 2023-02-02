演出票也搞時價？VIP票價飆萬元 華人：看不起

Harry Styles在洛杉磯的巡迴演出票價炒到600元至上萬元。（記者張宏／攝影）

演出票也搞時價？華人 大呼：看不起演出！由於通貨膨脹和供應鏈問題，舉辦一場演出的成本自2019年以來顯著增加。而這些增加的成本，通常會轉嫁給消費者，最讓人惱火的是票務平台授權的黃牛炒高票價，且作為最大售票平台的Ticketmaster還玩起動態定價，用實時調整價格反映需求，導致像Harry Styles這樣的一線明星演唱會VIP的票價能飆升到萬元。

華人陳小姐很喜歡英國歌手Harry Styles，因此她在去年5月開票前就通過運通會員的身份提前購票。她說，即便如此，她也沒有搶到傳說中25元的票，而是通過Ticketmaster的轉售平台從個人那裡，以94元一張的價格購買兩張票，並額外支付49.98元的服務費和5元的運送費。她本來買的是11月7日演出的票，結果在11月初被Ticketmaster自動延遲到1月29日。

陳小姐說，她看演出多年，第一次遇到這種情況。但她很快發現自己不是最慘的，因為Harry Styles演出的門票價格是浮動的，Ticketmaster竟然根據消費者的實時需求調整價格，自從門票開始銷售以來，價格從600元到1萬1000元不等，很多人在網上抱怨演唱會門票太貴。

一名粉絲在網上說，她在網上買票時排在她前面有300人，等她能買票時，一些門票已飆升到700元。她當時完全不知道最終支付的價格是多少。

2022 年，Elton John、Harry Styles 和Ed Sheeran等流行歌星積累超高的票房統計數據。據Billboard Boxscore 數據，排名前10位的巡迴演出總票房收入為22億元，同比2019年增長36%。

華人李小姐近日感受到巨大的票價壓力，她說，自己很喜歡看演出，以往一線大牌最便宜的門票不過幾十元，現在不僅票價高，Ticketmaster的平台手續費也水漲船高，隨便加一加就要100元左右。像最近開售的9月Coldplay的票最便宜要150多元，而她在2017年只花47元。

即使高票價，依然有粉絲買單，Harry Styles演唱會的票照樣售罄。（記者張宏／攝影）

華人歌手演唱會門票也一樣上漲，如最近拉斯維加斯王力宏 演唱會門票價格區間是88元到588元，林俊傑是154元到492元。華人劉小姐最近買的笑果演出門票，門票是100元，但兩張票的手續費收了73元。

據行業專家稱，現在參加音樂會的人可能要支付門票面額的30%左右的費用給Ticketmaster這樣的票務平台，這筆費用美其名是給消費者更好的服務。主持人John Oliver去年在節目解釋為什麼現在買票這麼難。 Oliver認為，最大的票務經紀人Ticketmaster及其母公司Live Nation存在天文數字手續費等問題。

像Harry Styles這樣的一線明星一張演唱會VIP的票價能飆升到萬元。（記者張宏／攝影）

部分立法者提議立法改變Ticketmaster的經營方式。他們認為自2010年Live Nation與Ticketmaster合併後，存在行業壟斷。根據CNBC報導，這家公司目前掌握約70%的演出門票。紐約時報 2022年11月亦曾報導，美國司法部(DOJ)對Ticketmaster展開壟斷調查。