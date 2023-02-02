洪澇救助申請 小企業最高可貸200萬

聯邦小企業局公共信息專員Luis Santos- Serran。(視訊會議截屏）

入冬以來持續數周的多場冬季暴風雨造成加州 各地多年來罕見的嚴重損失。聯邦和加州各地救助部門表示，為受災小企業、農戶和民眾量身定做的災難救助評估和幫助計畫已經開始，符合資格的小企業、家庭和個人將可以得到幫助。受災小企業低息重建貸款 最高200萬元，受災房東及房客房屋及汽車 修理補助最多6萬元。申請有時間限制。

加州少數族裔媒體中心本周邀請聯邦和加州災難應急和救助部門的專家們舉行說明會，為民眾提供最新的災難幫助資訊。來自加州州長緊急服務辦公室、加州緊急災難恢復協調處以及聯邦急難管理局（FEMA）和聯邦小企業局公共信息處的代表參加會議並提供最新災難恢復及救助資訊。

加州州長緊急服務辦公室和危機溝通處助理主任Diana Crofts-Pelayo表示，此次加州政府為幫助全州民眾對抗冬季風暴，提前做了很多工作，儘管數周來多場罕見的冬季暴風雨造成各地嚴重損失，包括財產損失和人員傷亡，但州政府有關部門提前和地方協調的行動，將損失降到了最小，而在災難之後，州政府目前也正積極協調各方力量，希望儘快幫助各地恢復。

她表示，加州近年氣候變化異常，許多自然災害幾十年來從未遇見，災害的程度和情況都更加複雜，更需要加強各方面的協調和準備，未雨綢繆。除了洪澇和乾旱，還有地震，尤其是像洛杉磯這樣人口密集的地區，一旦發生重大地震，損失難以估量，這也是最讓人擔憂的。

加州緊急災難恢復協調處助理主任Robert Troy表示，自然災難各有特點，所以應對災難也要因地制宜，在災難到來之前建立好聯絡非常重要。他呼籲民眾和小企業受災後尋求政府部門的幫助，不要自己面對，包括聯邦和加州，都有很多資源的支持。目前聯邦急難管理局已確認加州的九個縣，有資格獲得此次冬季暴風雨重大災區援助，未來可能還有更多的縣在經過評估之後可能獲得幫助。此外加州和聯邦方面也開始對受災的家庭損失進行評估，受災的民眾和家庭也可通過網上註冊（https://www.fema.gov），看看自己是否可以獲得幫助。

聯邦第九區緊急管理處專家表示，目前聯邦方面很多資金用於對受災家庭和受災小企業的幫助，現在有49縣申請緊急災難救助金，目前第一批通過的有九個縣，主要集中在中加州農產區；一些受災戶也可能獲得房屋、醫療和喪葬費的幫助，申請人可打1800-621-Fema聯絡查詢。受災地申請截期為今年3月底；受災民戶申請截期為2024年7月15日，美國公民，合法居住的外國人，同時證明自己居住在受災地區而且是災難造成的損失，都將符合申請資格。資格審查通過之後會在七到十天可以獲得幫助。

聯邦小企業局公共信息專員Luis Santos- Serrano表示，聯邦層面也為受災小企業準備了專門的低息重建貸款，每戶最高200萬元，利息3%左右。此外受災的房東和房客，也可能獲得包括修補房屋和汽車的幫助，最多6萬元，申請至3月16日截止；企業低息貸款申請截止為今年10月。