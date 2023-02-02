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亞裔名人堂 蒙市發關懷包慰問社區 10分鐘送完

記者張宏／洛杉磯報導
名人堂的工作人員12時準時發送，因為民眾過於熱情，十分鐘後關懷包幾乎送完。（記者張宏／攝影）
名人堂的工作人員12時準時發送，因為民眾過於熱情，十分鐘後關懷包幾乎送完。（記者張宏／攝影）

為安慰蒙特利公園市大屠殺事件受害者家屬和居民，亞裔名人堂2月1日中午12時在蒙市市政府門前，免費發放1000個裝有蠟燭和暖心物品的關懷包（Care Package）。

1日上午11時30分就有民眾在市府門前大排長龍，排隊人群涵蓋不同族裔，長龍蔓延至馬路上。排在第一位的華人長者表示，他是看世界日報知道消息，所以早早就來排隊。

亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）的工作人員12時準時發送，因為民眾過於熱情，十分鐘後關懷包幾乎送完。亞裔名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh）表示，這是名人堂第一次在公共場所舉辦派送活動，得到了蒙市市府的支持。她沒想到民眾如此踴躍，名人堂31日連夜包裝1000個關懷包，關懷包內有蠟燭、烏龍茶和Manna Kadar美妝品牌身體乳和眼罩等。

她表示，舉辦派送活動的目的，是希望這些物品為大屠殺事件的受害者和蒙市居民帶去溫暖和關懷。現場民眾不僅有華人長者、帶著小孩的媽媽，市府工作人員，還有其他族裔的民眾，看到大家臉上的笑容覺得很安慰。

一名叫加西亞的西裔女性表示，她雖然不是這起慘劇的受害者家屬，但是她從所在教堂知道了這件事，為死者及其家屬感到深深的同情和惋惜。她很感謝名人堂能在蒙市黑暗時刻為大家送來溫暖和光明。

在1點活動結束時，還有民眾跑來想領取關懷包。華人齊先生從阿罕布拉趕來，他說，蒙市大屠殺為整個華人社區蒙上了陰影，大家都不敢去人多的地方和聚集在一起跳舞，名人堂這樣的活動，讓大家心裡得到安慰。

亞裔名人堂成立於2004年，旨在促進亞裔卓越、公平和跨文化的全球敘事。作為致力於維護和為亞裔權益發聲的非盈利組織。蒙市大屠殺慘案發生後，名人堂第一時間做出回應表達對受害者家屬的支持，及對亞裔社區的聲援。

1日上午11時30分就有民眾在市府門前大排長龍，排隊人群涵蓋不同族裔，長龍蔓延至...
1日上午11時30分就有民眾在市府門前大排長龍，排隊人群涵蓋不同族裔，長龍蔓延至馬路上。（記者張宏／攝影）
名人堂蒙市派發關懷包，民眾踴躍領取，瞬間發光。（記者張宏／攝影）
名人堂蒙市派發關懷包，民眾踴躍領取，瞬間發光。（記者張宏／攝影）
1日上午11時30分就有民眾在市府門前大排長龍，排隊人群涵蓋不同族裔，長龍蔓延至...
1日上午11時30分就有民眾在市府門前大排長龍，排隊人群涵蓋不同族裔，長龍蔓延至馬路上。（記者張宏／攝影）
亞裔名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh，左一）和來領取關懷包的蒙...
亞裔名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh，左一）和來領取關懷包的蒙市市府工作人員合影。（記者張宏／攝影）
不同族裔民眾都去領取關懷包。（記者張宏／攝影）
不同族裔民眾都去領取關懷包。（記者張宏／攝影）
1日上午11時30分就有民眾在市府門前大排長龍，排隊人群涵蓋不同族裔，長龍蔓延至...
1日上午11時30分就有民眾在市府門前大排長龍，排隊人群涵蓋不同族裔，長龍蔓延至馬路上。

亞裔 華人 蒙特利公園市

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