爾灣松柏會新春午餐會 捐款感謝市府

爾灣松柏會與市府合辦的兔年新春午餐會在湖景老人中心舉行，松柏會共同會長胡安瀅（圖左起）、市議員Larry Agran、財神爺、市長Farrah Khan及松柏會共同會長張訓曾向中外嘉賓賀新年。（記者蕭迪玉／攝影）

爾灣 松柏會2月1日在爾灣市湖景（Lakeview）老人活動中心舉行慶祝兔年新春午餐會，並捐款3000元給爾灣市府，以感謝市政府提供各類活動及服務，豐富退休 華人的生活。

爾灣市市長Farrah Khan及市議員Larry Agran到場祝賀，並向全場200餘位中外來賓拜年，市長Farrah Khan致詞說，農曆新年讓我們有機會展開新的一頁，據說兔年是十二生肖中最吉祥的，給大家帶來新的希望，她也代表市議會感謝爾灣松柏會每年為社區舉辦慶祝農曆新年午餐會，促進各族裔間的文化交流。

爾灣松柏會共同會長張訓曾及胡安瀅代表松柏會致贈3000元給市府，感謝市府提供松柏會的活動場地。爾灣松柏會定期於每月的第三個星期六上午10時至下午4時，在湖景老人活動中心舉辦月會，提供表演節目、卡拉OK、知心園地等活動。同時，松柏會每星期也在湖景老人中心 安排有書法、國畫、排舞、太極、合唱團及常樂園等課程，受到當地居民歡迎。

午餐會由胡安瀅及王竹青以英語主持，節目開始前，全場為剛去世的松柏會理事長陳恩鈞、蒙特利公園市及半月灣槍案逝者起立默哀一分鐘。

當日節目包括舞龍、舞獅、國際社交舞、變臉、中、英文歌曲演唱等，現場來賓都有賀歲紅包及幸運抽獎券。