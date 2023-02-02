我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

爾灣松柏會新春午餐會 捐款感謝市府

【爾灣市訊】
爾灣松柏會與市府合辦的兔年新春午餐會在湖景老人中心舉行，松柏會共同會長胡安瀅（圖左起）、市議員Larry Agran、財神爺、市長Farrah Khan及松柏會共同會長張訓曾向中外嘉賓賀新年。（記者蕭迪玉／攝影）
爾灣松柏會與市府合辦的兔年新春午餐會在湖景老人中心舉行，松柏會共同會長胡安瀅（圖左起）、市議員Larry Agran、財神爺、市長Farrah Khan及松柏會共同會長張訓曾向中外嘉賓賀新年。（記者蕭迪玉／攝影）

爾灣松柏會2月1日在爾灣市湖景（Lakeview）老人活動中心舉行慶祝兔年新春午餐會，並捐款3000元給爾灣市府，以感謝市政府提供各類活動及服務，豐富退休華人的生活。

爾灣市市長Farrah Khan及市議員Larry Agran到場祝賀，並向全場200餘位中外來賓拜年，市長Farrah Khan致詞說，農曆新年讓我們有機會展開新的一頁，據說兔年是十二生肖中最吉祥的，給大家帶來新的希望，她也代表市議會感謝爾灣松柏會每年為社區舉辦慶祝農曆新年午餐會，促進各族裔間的文化交流。

爾灣松柏會共同會長張訓曾及胡安瀅代表松柏會致贈3000元給市府，感謝市府提供松柏會的活動場地。爾灣松柏會定期於每月的第三個星期六上午10時至下午4時，在湖景老人活動中心舉辦月會，提供表演節目、卡拉OK、知心園地等活動。同時，松柏會每星期也在湖景老人中心安排有書法、國畫、排舞、太極、合唱團及常樂園等課程，受到當地居民歡迎。

午餐會由胡安瀅及王竹青以英語主持，節目開始前，全場為剛去世的松柏會理事長陳恩鈞、蒙特利公園市及半月灣槍案逝者起立默哀一分鐘。

當日節目包括舞龍、舞獅、國際社交舞、變臉、中、英文歌曲演唱等，現場來賓都有賀歲紅包及幸運抽獎券。

湖景老人中心是爾灣三座市立老人中心裡，唯一於每周五天供應老人營養午餐，也成為退休居民社交聚點，1日的兔年新春午餐會菜單特別豐盛，由爾灣松柏會贊助中式午餐及蛋糕，出席來賓紛紛互道恭喜，在熱鬧的氣氛中進一步了解華人過年的習俗。

川劇變臉絕技在爾灣市的兔年新春午餐會中演出，令全場驚艷。（記者蕭迪玉／攝影）
川劇變臉絕技在爾灣市的兔年新春午餐會中演出，令全場驚艷。（記者蕭迪玉／攝影）

爾灣 老人中心 退休

上一則

布裘洛杉磯市值4千萬「愛巢」喊賣 莊園占地1.9英畝

下一則

洪澇救助申請 小企業最高可貸200萬

延伸閱讀

爾灣眾議員波特宣布競選聯邦參議員 角逐范士丹席位

爾灣眾議員波特宣布競選聯邦參議員 角逐范士丹席位
爾灣光譜中心慶農曆新年 文娛表演、市長發紅包

爾灣光譜中心慶農曆新年 文娛表演、市長發紅包
「故鄉情，情繫爾灣」春晚 東西合璧古今交融

「故鄉情，情繫爾灣」春晚 東西合璧古今交融
南加爾灣85度C慘遭賓士女撞入 因高跟鞋鞋帶鬆了？

南加爾灣85度C慘遭賓士女撞入 因高跟鞋鞋帶鬆了？
松柏之家攜親子互助會 華童春節剪紙同樂

松柏之家攜親子互助會 華童春節剪紙同樂
爾灣大華超市 新年驚喜多

爾灣大華超市 新年驚喜多

熱門新聞

南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

2023-01-26 18:18
警方公布繳獲的三支槍之一。（洛縣警局）

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

2023-01-26 18:31
年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

2023-01-26 15:47
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

2023-01-27 19:58

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%