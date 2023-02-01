爾灣光譜中心慶農曆新年 文娛表演、市長發紅包

爾灣市長Farrah Khan(圖右二）及副市長Tammy Kim（中），參加爾灣光譜中心的農曆新年活動，與民眾同樂。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣 光譜中心(Irvine Spectrum Center)28日舉行農曆新年慶祝活動，由南海岸中華文化中心/爾灣中文學校帶來舞獅、功夫、大鼓、民族舞蹈及國樂等節目，與各族裔民眾分享歡慶農曆新年的文化傳統，爾灣市長Farrah Khan、副市長Tammy Kim（金太美）及爾灣學區教委Katie McEwen均到場祝賀，Farrah Khan還分發紅包給現場的小朋友。

南海岸中華文化中心應邀在光譜中心推出一系列新年節目，近距離與民眾互動。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣市長Farrah Khan及副市長金太美代表市府頒贈賀狀給南海岸中華文化中心，表揚其致力發揚中華文化，促進社區平等及多元化的成果，由南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭代表接受。

Farrah Khan表示，市議會上周特別為加州 兩起槍擊 案的死者默哀，儘管槍擊案給農曆新年蒙上陰影，但爾灣市仍繼續提倡多元文化，並致力維護社區的安全。她並指出，像農曆新年這類的慶祝活動，不但傳達歡慶的喜悅，也是促進各族裔互相了解的橋樑，她鼓勵市民們多參與，認識身邊的朋友，建立起強大的社區認同感。

南加中華舞團的民族舞蹈帶來年節的喜慶。（記者蕭迪玉/攝影）

南海岸中華文化中心以賀歲紅包、大鼓、舞獅、傳統音樂、民族舞蹈、武術等節目，讓全家大小共享陽光下的文化盛宴。