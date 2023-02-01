王程曉穎獲亞市商會頒最佳市民獎 百年來首位華裔女性

王程曉穎（左五）與丈夫王世雄（左四）、兒子（左六）、候任會長邱馨慧（左七）等人，在商會表揚會上。（記者張庭瑜／攝影）

亞凱迪亞 商會（Arcadia Chamber of Commerce）1月26日（周四）舉行年度ACE頒獎典禮暨董事會交接，活動中有華裔 女性首度奪得亞凱迪亞市年度市民獎。獲獎者王程曉穎長期擔任醫志工。

頒獎典禮當日，近百人出席同慶。（記者張庭瑜／攝影）

歷史可追溯至1914年的亞凱迪亞商會，是亞市歷史最久遠的商會。該商會今年展開歷史性一頁，除了由華裔女性接任會長一職外，更首度出現由華裔女性榮獲年度市民獎。

候任會長邱馨慧（Francine Chiu）表示，很榮幸接任會長一職， 希望未來可以幫助協會中每個中小企業茁壯成長之外，還可以藉著這個機會發揚中華文化。

亞市的「年度市民獎」除了以價值觀作為考量，更以入圍者給其他市民留下的印象以及他們為社區的發展所做貢獻作為考評標準，評選相當嚴格。

王程曉穎及丈夫王世雄兩人，曾多次獲醫院方頒獎。（截至亞凱迪亞商會官網）

獲獎者王程曉穎謙虛表示，很感謝丈夫王世雄及親友的鼓勵與幫助。 這份獎也同屬身邊所有醫護人員與志工，沒有他們日以繼夜的付出，她也不會有今日之成就。

王程曉穎致詞感謝身邊每位醫護人員的付出與努力，並稱自己只是代表他們領獎。（記者張庭瑜／攝影）

回憶起剛到美國時，王程曉穎表示，她出生於台灣，於1977年飛抵美國。當時IBM才剛發展出筆記型電腦，但對比現在，雖然民眾的物質生活豐富，但幸福指數卻沒有同等上升，這讓她特別難過。「希望民衆可以將善良帶入身邊的社區，關懷弱勢，讓世界變得更美好的同時，豐富內心。」

醫院不少高層、醫護人員都主動上前與王程曉穎合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

王程曉穎擔任南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）志願者與慈善捐助者超過30年，期間曾在醫院的生物倫理委員會（ Bioethics Committee ）任職，為該院醫護人員提供華人 文化課程培訓，以便更好與患者溝通。還促使醫院聘用多名華語流利的醫護人員，降低與華人病患的溝通障礙。更與西來寺多次聯合舉辦義診，讓不同族裔民衆都能受惠。

邱馨慧希望自己成為華人與商會之間溝通橋樑，也帶動商會成長。（記者張庭瑜／攝影）

默默行善的30年間，王程曉穎曾加入Hospital Foundation董事會，並於2016年擔任董事會主席一職。除了主持醫院大小活動外，更積極為基金會籌得60萬元善款，用於推廣健康博覽會、義診等活動。

談起這些年的義診過程，王程曉穎坦言，過程很累，也曾多次想過放棄，但想到院方與義工們的堅持和支持，又讓她有了繼續努力的動力。