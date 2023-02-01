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月費再降?串流媒體靠虧損換市占率 恐整併

編譯胡立宗／綜合報導
串流媒體業者難以獲利，未來恐怕面臨整併潮。（本報資料照片）
串流媒體業者難以獲利，未來恐怕面臨整併潮。（本報資料照片）

KTLA電視台評論指出，業者想要推廣創意，初期恐怕都得虧錢，例如Uber共乘2022年度第三季的營收雖然成長72%，但卻虧損12億元。同樣的情況也發生在串流媒體，Peacock近日公布的2022年度第四季財報顯示，營收與訂戶持續成長，但是一整年下來虧損30億元。

串流服務在新冠疫情期間大受歡迎，連帶的也使訂戶數量大增，但此同時，低廉的定價雖然帶來訂戶，卻對獲利沒有幫助，許多產業專家都認為，月費定在20元才是合理的標準，但是就算最激進的Disney+也只敢將無廣告月費從15元漲到16元。相對於此，號稱無廣告的Netflix卻開始推出有廣告的6.99元方案，讓人摸不清串流服務的未來何在。

不管定價高低或廣告有無，未來的串流服務市場必然出現整併，就像當年的有線電視市場生態一樣。如果每一家都要收20元的月費，消費者就只能訂閱一至兩家供應最多片源的串流服務。更有甚者，精明的消費者很可能在訂閱期內，把某個平台的好片全都看完，然後下各月換另一家看。而業者的留客方法，很可能就會改為提供更便宜的年租費，防止客戶變心。總言之，疫情過後的串流服務仍在轉變，下個月的訂費難保還跟這個月一樣低。

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