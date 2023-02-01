漢廷頓公園4至5日慶中國年 好戲連台盛況可期

漢廷頓圖書館藝術館公園和植物園，將舉行慶祝春節活動。（本報資料照片）

漢廷頓圖書館藝術館公園和植物園 將於2月4日至5日在公園内的中國花園、流芳園舉辦一年一度的中國農曆兔年大型慶會，華洋民眾共度農曆新年，兩天的活動好戲連台，盛況可期。

兩天的活動都是當天上午10時開始至下午5時，現場活動將包括舞獅、變臉、武術表演、中國音樂、藝術和手工藝品展示等。慶祝活動將在中國花園和公園内的多處場所舉行。

除大型的中國民俗展示和表演外，兩天的亮點節目將包括上午11時和下午1時在羅森伯格大廳（Rothenberg hall）的當代舞蹈和雜技表演、上午10時30分和下午2時的現場音樂表演；上午10時至中午12時及下午2時至4時，書法 家唐慶年將在流芳園的藝術畫廊表演和示範中國書法；上午11時至下午1時和下午2時至4時，畫法藝術家梁佩芳將有兩場毛筆繪畫表演；上午10時30分和下午2時30分，漢廷頓藝術館附近的東草坪還將有兩場少林寺文化中心的太極劍、槍、扇、太鼓和武術表演；藝術館附近畫廊區，下午12時30分和下午3時30分有少林功夫及舞獅表演；上午11時、下午1時和3時，來自中國的變臉藝術家將在漢廷頓公園的哈格音樂廳內(Haaga hall)表演變臉。此外，現場還將有中國作家新書簽名會、插畫藝術家作品展示、中國花藝和盆景展示等。

漢廷頓公園今年也將首次提供中國農曆新年的特色餐飲，將會在公園内設立多處咖啡聽和美食 店，提供包括手工杏仁餅、五香餛飩及芋頭奶茶等在內的美食。

漢廷頓公園地址為1151 Oxford Road，San Marino，CA 91108，中國新年慶會詳情可上網huntington.org查詢。