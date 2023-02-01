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聖縣警1周掃蕩 逮24嫌、救14人口販賣受害者

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
打擊人口販賣執法人員在行動中。（警方提供）
打擊人口販賣執法人員在行動中。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警方，日前開展為期一周的打擊違法犯罪行動。在部分城市及縣屬地，繳獲大量毒品與槍枝，拘捕24名嫌犯，解救人口販賣受害者14人。

這次行動從1月21日開始，至1月27日結束，警方在勝利谷（Victorville）、聖伯納汀諾、尤開帕（Yucaipa）、蘋果谷（Apply Valley）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、赫汝帕谷（Jurupa Valley）以及赫斯普瑞阿（Hesperia）等城市，及縣屬地菲蘭（Phelan）等地區，繳獲31支槍，其中三支屬於幽靈槍（ghost guns），查獲28磅冰毒與1.5磅可卡因。

此外，聖伯納汀諾縣警方打擊人口販賣執法人員也參加這次行動。對六個涉及人口販賣地點搜查，解救人口販賣受害者14人。打擊人口販賣專項行動稱為Operation Reclaim and Rebuild (R&R），是全加州範圍的行動，重點是拯救成為人口販賣的受害者。

據悉，聖伯納汀諾縣政委員會為打擊犯罪行動提供撥款，增加額外資金，強化執法部門對社區安全影響力，保證社區居民生活質量。

警方在打擊行動中查獲槍枝。（警方提供）
警方在打擊行動中查獲槍枝。（警方提供）
警方拘捕嫌犯。（警方提供）
警方拘捕嫌犯。（警方提供）
執法人員繳獲毒品和槍枝。（警方提供）
執法人員繳獲毒品和槍枝。（警方提供）

加州 南加 毒品

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