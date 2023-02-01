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洛城新語／ 中餐行業在通膨中的操作

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通貨膨脹繼續打擊很多行業和所有消費者。洛杉磯部分中餐館使用手機點餐，顧客掃描二維碼就可從菜單上點菜，無需服務員幫忙，但每單加收一元方便費(convenience fee)，雖屬區區之數，有些消費者不以為然；律師也說，商家應提前告訴客人，要不然就自行吸收這一元成本，否則部分消費者依法規可以拒絕支付。

加州最低時薪已調至15.5元，部分城市還稍高幾毛錢，人力成本增加使各行各業盡量減少用人，點菜都用網路，無法和侍者溝通，可能使服務品質下降，除非侍者服務非常好，否則多收小費之外，還要增加一元方便費，有些客人自然不高興。

有消費者認為，點餐屬經營的一環，系統費用應由商家支付較合理。也有人認為，這錢是支付給科技公司，不是付給餐館，既然有錢到餐館消費，何必計較這區區一元？但這是原則問題，商家加收這筆錢，最好事先告訴客人，合理又避免爭議。

其實爭議何止這一樁，過去部分中餐館常在帳單上暗自加收15%至20%小費，帳單的小費欄卻留空白，客人未細看，如一邊聊天一邊簽帳，回家才發現被強迫付了兩次小費，感覺特別冤枉。尤其六人以上的食客群體，或使用包廂的客人，被強制收小費的機率最高，餐館卻忽視或故意不告訴客人，心態上就有點惡劣。

中餐館最被人詬病的缺點，常見到抱持家鄉傳統想法，認為「你們不是就來吃飯的嗎，只要有飯菜吃，美味可口和衛生就好」，缺乏所謂「服務」觀念，忽略客人賓至如歸的感受。因此侍者的服務態度經常遠遠不如洋人餐館。

例如侍者面無表情、從沒笑容，送菜單、送菜上來都很冷淡，有時連客人要水或想再增添飲料、白飯，叫半天沒人回應，或根本被忘記，要再三催促才送來。不像洋餐館的男女侍者經常不斷前來詢問，食物如何？各方面都好嗎？還有什麼需要，或推薦甜點等等，服務不佳的現象在中餐館很普遍。

爭議的是，多數中餐館經營者或侍者似誤認，在美國給小費是應該的，屬強制或約定俗成；哪怕餐館服務品質差得讓客人冒火吵架了，照樣要加收午餐至少10%、晚餐15%至20%的小費，提供的服務和收取小費太不對等，成為中餐業被詬病的原因之一。

我們之前曾指出，中餐業菜單漲價遠超過通膨率，起初漲價兩三成，後來又有第二、三、四波的漲價，大家都跟進，人家都漲我不漲就吃虧了，所以現在有些菜品幾乎漲價一倍多漲或六、七成。但衡量食材等成本，漲幅並沒這麼大。當然，通膨打擊很多行業，大家都不容易在忍耐過日子，不想忍受漲價的人可以不上餐館，這就是自由市場。

通膨現在逐漸在趨緩，各種物價會再降回來嗎？或許不必抱太大希望，過去物價漲三四步，只退一小步或根本不退，是歷史常態。如期待中餐降價、改革小費制度和服務，除非受到消費者抵制，商家彼此競爭或為吸引客人而自動調降價格，否則廉價的中餐館時代，可能已一去不復返了。

中餐館 加州 洛杉磯

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