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南加油價 自聖誕節後一路緩漲

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣油價自去年底以來持續上揚。（Getty Images）
洛縣油價自去年底以來持續上揚。（Getty Images）

洛杉磯時報報導，南加州油價再次上漲！根據美國汽車協會（AAA），洛縣油價自去年12月下旬以來緩慢上漲，專家們認為，這種趨勢不會很快被改變。

南加州美國汽車協會發言人舒沛（Doug Shupe）表示，30日洛杉磯普通汽油每加侖平均油價達4.56元，自去年12月23日以來，油價不是上漲就是持平。他表示，聖誕夜前一天，油價跌至每加侖4.443元，之後就未再處於下跌情況。

「油價近期一直呈現上漲趨勢」舒沛說。根據AAA數據，加州平均油價於30日上漲至每加侖4.55元，比一周前上漲11分，比一個月前上漲16分。

此波油價上漲，也遵循全國油價上漲這一趨勢，主要原因是原油價格上揚，汽油需求開始增加。但舒沛表示，隨著加州即將於4月1日改為使用價格更高的夏季混合燃料，油價可能持續上揚。

此外他還表示，許多煉油廠將開始在春季進行定期維護，預計也會有更多的人駕車出遊，或在溫暖的天氣下駕車歷險。舒沛在聲明中說，「我們建議駕駛人繼續節約燃油，加油時可貨比三家。」

根據美國汽車協會，全國範圍內30日每加侖油價為3.508元，比一個月前上漲30分。雖然加州近幾周油價並未大幅上漲，但金州的油價仍為全美最高，僅次於夏威夷。

整個2022年，洛縣多次創下油價新紀錄。根據AAA稱，30日的價格，仍比去年10月每加侖6.49元創紀錄油價低了近兩元。

油價 加州 汽車

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