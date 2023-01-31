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72小時已過 馬里布地震安啦

記者張宏／洛杉磯報導
南加州大學地震教授酈永剛。（酈永剛提供）
南加州大學地震教授酈永剛。（酈永剛提供）

「馬里布地震72小時已過，可以安心啦！」南加馬里布（Malibu）沿海地區25日清晨發生規模4.2地震，隨後發生數次強烈餘震，數千人驚醒。南加大教授地震學家酈永剛表示，要等待72小時觀測餘震情況，才能判定是否有更大震級。如今72小時已過，本月內發生比規模4.2大的強震的可能性低於1%。

酈永剛表示，馬里布地震在4.2級主震後己發生9次餘震，最大餘震度規模3.6。目前美國地質調查局對這次地震的分析結果是正常的主震與餘震序列。本月內發生比規模4.2大的強震可能性低於1% 。

他說，在72小時觀測中，馬里布規模4.2地震後最初發生3個較大餘震(分別是規模3.6、2.8、2.6)，屬正常主震-餘震序列。地質調查局預測在72小時內該震區發生大於4.2強震的概率從最初的5%逐漸調低到2%，現在是1%。

地震發生在25日凌晨2時，震央位於洛杉磯以西，馬里布海灘以南16公里處，震源深度為14公里。自1971年聖費南度谷發生生芮氏規模6.7地震23年後，1994年在西拉馬德瑞(Sierra Madre) 斷裂帶發生6.7強震。馬里布(Malibu)沿海太平洋板塊往北碰撞並下插到北美板塊下，兩大板塊相對移動每年6至8釐米。每隔25至30年，相對位移約2米，累積能量可產生一個規模6至6.5強震。

自1994年北嶺規模6.7強震後，已過去29年，該地區很可能再次發生規模6至6.5強震。但是，應該不會發生在聖費南度和西拉馬德瑞兩條已發生過規模6.7強震的斷裂帶。更有可能發生在往南馬里布近海的海底斷層上，該斷層從聖塔蒙尼卡山斷裂帶往西入海。馬里布規模4.2地震就發生在往西延伸入海的斷裂帶分支斷層上，目前來看，馬里布再次發生大震的風險暫時解除。

地震 南加大 洛杉磯

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